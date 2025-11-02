UP के इस जिले को मिलेगी 10.49 करोड़ की ये बड़ी सौगात, पेड़ काटने की मंजूरी, जल्द शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर को बरात घर की सौगात मिलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। वाटर वर्क्स परिसर में बरात घर के निर्माण के लिए चिह्नित की गई जमीन पर पेड़ों के कटान की अनुमति मिल गई है और पानी की मुख्य पाइप लाइन को शिफ्ट करने पर भी सहमति बन गई है। अब केवल सफाई विभाग की कूड़ा गाड़ी हटाए जाने की प्रक्रिया में मामूली पेंच फंसा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर पालिका द्वारा शहरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए बरात घर के निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है। इस परियोजना के लिए 10.49 करोड़ रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया है। योजना के अनुसार, भवन के भूतल पर बड़ा हाल, मंच और किचन बनाया जाएगा, जबकि ऊपरी दो तल पर कमरे और एक अतिरिक्त हाल का निर्माण किया जाएगा।

ऐसे में निर्माण नहीं था संभव सीएनडीएस के जूनियर इंजीनियर मनोज कुमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जमीन के चारों ओर मेन पाइप लाइन और कई जगहों पर मेजर लाइनों का पता चला, जिनके ऊपर निर्माण संभव नहीं था। इस पर पालिका प्रशासन से चर्चा के बाद पाइप लाइन शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। पेड़ कटान के बाद लाइन शिफ्टिंग का कार्य शुरू किया जाएगा और इसके पूर्ण होते ही बरात घर का निर्माण कार्य गति पकड़ लेगा।

अब बरात घर निर्माण की राह में अब केवल सफाई विभाग की कूड़ा गाड़ी हटाने की बाधा शेष है। इसको लेकर उन्हें हटाने की तैयारी चल रही है। कूड़ा गाड़ी हटने के बाद वहां लाइन शिफ्टिंग का कार्य शुरु हो जाएगा।