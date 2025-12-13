किर्गिस्तान में फंसे युवकों की होगी वतन वापसी! केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिलाया भरोसा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। किर्गिस्तान में फंसे 13 श्रमिकों के स्वजनों से केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय में मुलाकात की। जल्द ही उनके घर वापसी का आश्वासन दिया। किर्गिस्तान में फंसे हुए युवकों की वतन वापसी के लिए प्रयास करते हुए विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह को एक पत्र लिख कर वहां फंसे हुए लोगों की जल्द से जल्द वतन वापसी करवाने का आग्रह किया था।

केंद्रीय जितिन प्रसाद ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश के किसी भी नागरिक को किसी भी विषम परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जायेगा। वह लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं और दो सप्ताह के अंदर फंसे हुए युवकों की वतन वापसी होगी। उन्होंने किर्गिस्तान में भारत के राजदूत ने फंसे हुए युवकों की जल्द से जल्द वतन वापसी का भरोसा दिया है।