    किर्गिस्तान में फंसे युवकों की होगी वतन वापसी! केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दिलाया भरोसा

    By Peeyush Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने किर्गिस्तान में फंसे 13 श्रमिकों के स्वजनों से मुलाकात की और उन्हें जल्द वापसी का आश्वासन दिया। उन्होंने विदेश र ...और पढ़ें

    किर्गिस्तान में फंसे 13 श्रमिकों के स्वजन।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। किर्गिस्तान में फंसे 13 श्रमिकों के स्वजनों से केंद्रीय राज्य मंत्री व सांसद जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय में मुलाकात की। जल्द ही उनके घर वापसी का आश्वासन दिया। किर्गिस्तान में फंसे हुए युवकों की वतन वापसी के लिए प्रयास करते हुए विदेश राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह को एक पत्र लिख कर वहां फंसे हुए लोगों की जल्द से जल्द वतन वापसी करवाने का आग्रह किया था।

    केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने स्वजन को दिलाया भरोसा, जल्द वापस आएंगे जिले के लोग


    केंद्रीय जितिन प्रसाद ने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश के किसी भी नागरिक को किसी भी विषम परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा जायेगा। वह लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं और दो सप्ताह के अंदर फंसे हुए युवकों की वतन वापसी होगी। उन्होंने किर्गिस्तान में भारत के राजदूत ने फंसे हुए युवकों की जल्द से जल्द वतन वापसी का भरोसा दिया है।

    लोगों से की सांसद ने अपील

    सांसद ने कहा कि फंसे हुए नागरिक हमारे भाई हैं और उनकी वापसी कराने में स्वयं और भारत सरकार लगातार किर्गिस्तान दूतावास के संपर्क में है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि विदेश में नौकरी के नाम पर किसी तरह की ठगी का शिकार न हों और किसी भी संदिग्ध एजेंट या संस्था पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल अवश्य करें। इस दौरान प्रतिनधिमंडल में भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला महामंत्री लेखराज भारती, डा. सौरभ शर्मा, सतीश पांडेय, गोकुल प्रसाद मौर्य, आयुष मिश्रा आदि मौजूद रहे।