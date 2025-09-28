साइकिल से स्कूल जा रही छात्रा को ईंटों से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, हादसे में हुई मौत

पूरनपुर-कलीनगर मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल जा रही छात्रा को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। छात्रा पूजा कल्लिया में अपनी ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दुर्घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी कलीनगर । पूरनपुर-कलीनगर मार्ग पर स्कूल जा रही छात्रा को पीछे से आ रही ईंटों भरी ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल छात्रा को सीएचसी लाने के बाद पीलीभीत रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को ट्राली सहित पकड़ लिया है।

पूरनपुर कलीनगर रोड पर नगर से आधा किमी दूर स्थित यूनिवर्सल एकेडमी में मोहनपुर सपहा निवासी चोखेलाल की 13 वर्षीय पुत्री पूजा पढ़ती थी। चोखेलाल ने बताया कि पूजा कल्लिया स्थित अपनी में ननिहाल में रहकर स्कूल में पढ़ाई करती थी।

पीछे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर शनिवार सुबह वह साइकिल से स्कूल जाते समय जब में रोड से कुछ दूर पहुंची तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ईंट भरी ट्रैक्टर ट्राली ने उसे टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे रिश्तेदार सीएचसी माधोटांडा लाए।