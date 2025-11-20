Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे गांव में बाघ द‍िखने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम ने की निगरानी

    By Peeyush Dubey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:08 PM (IST)

    पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे महोफ गांव के खेतों में लोगों गुरुवार सुबह बाघ नजर आया। इस पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बाघ आने की सूचना दी। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि बाघ पीटीआर के अंदर था, लेकिन गांव के लोगों को खेतों से नजर आ रहा था, जिसे देखकर वे लोग डर गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, न्यूरिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे महोफ गांव के खेतों में लोगों गुरुवार सुबह बाघ नजर आया। इस पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बाघ आने की सूचना दी। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि बाघ पीटीआर के अंदर था, लेकिन गांव के लोगों को खेतों से नजर आ रहा था, जिसे देखकर वे लोग डर गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव महोफ में गुरुवार सुबह गेहूं के खेत में लोगों को बाघ नजर आया। इससे घबराए किसान गांव में पहुंच गए और इसकी जानकारी दी। लाेगों क कहना है कि बाघ कई दिन से दिख रहा है, जिससे गांव के लोगों में बाघ कि दहशत व्याप्त है। बाघ के डर से किसानों ने खेतों में जाना छोड़ दिया है।

    ग्राम प्रधान नरेश विश्वास ने बताया कि शिवपद विश्वास के गेहूं के खेत में किसानों ने बाघ को देखा और वहां से भागकर गांव पहुंचा और सभी को जानकारी दी। इसके बाद गांव के लोग एकत्र होकर खेतों की ओर गए तो उन लोगों को बाघ गेहूं के खेत में जाते हुए दिखा। लोगों का कहना है कि यह बाघ गांव के चारों ओर दो तीन दिन से दिख रहा है लेकिन वन विभाग मौन है।

    सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पगचिह्नों की निशानदेही करना शुरू कर दिया है। बाघ की निगरानी करने का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि बुधवार को एक बाघ पास के गांव दुभा में भी देखा गया, जबकि बाघिन अपने एक शावक के साथ चौड़ाखेड़ा गांव के पास मार्ग पर दिखाई दी थी। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघ तार फेंसिंग के अंदर था, लेकिन लोगों को बाघ नजर आ रहा था, जिसको को देखकर वे डर गए।