खेतों में बाघ और गांव में दहशत का माहौल, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे महोफ में टाइगर दिखने से किसानों में खाैफ

संवाद सूत्र, जागरण न्यूरिया/पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे महोफ गांव के खेतों में लोगों ने सुबह बाघ नजर आया। इस पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बाघ आने की सूचना दी। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना था कि बाघ पीटीआर के अंदर था, लेकिन गांव के लोगों को खेतों से नजर आ रहा था, जिसे देखकर वे लोग डर गए।

महोफ के खेतों में दिखा बाघ, ग्रामीणों में दहशत न्यूरिया थाना क्षेत्र के गांव महोफ में रविवार सुबह गेहूं के खेत में लोगों को बाघ नजर आया। इससे घबराए किसान गांव में पहुंच गए और इसकी जानकारी दी। लाेगों क कहना है कि बाघ कई दिन से दिख रहा है, जिससे गांव के लोगों में बाघ कि दहशत व्याप्त है। बाघ के डर से किसानों ने खेतों में जाना छोड़ दिया है।

वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर की निगरानी ग्राम प्रधान नरेश विश्वास ने बताया कि शिवपद विश्वास के गेहूं के खेत में किसानों ने बाघ को देखा और वहां से भागकर गांव पहुंचा और सभी को जानकारी दी। इसके बाद गांव के लोग एकत्र होकर खेतों की ओर गए तो उन लोगों को बाघ गेहूं के खेत में जाते हुए दिखा। लोगों का कहना है कि यह बाघ गांव के चारों ओर दो तीन दिन से दिख रहा है लेकिन वन विभाग मौन है। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पगचिह्नों की निशानदेही करना शुरू कर दिया है।