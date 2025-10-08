खेत में काम कर रहे किसानों के सामने खड़ा हो गया बाघ, आगे का हाल जानकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

माधोटांडा में एक बाघ के आबादी क्षेत्र में घुस आने से किसानों में दहशत फैल गई। खेत में काम कर रहे किसानों ने बाघ को नजदीक देखकर भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शोर-शराबे के कारण बाघ गन्ने के खेत में छिप गया। वन विभाग की टीम बाघ की निगरानी कर रही है।

संवाद सूत्र, माधोटांडा। जंगल से बाहर निकलकर एक बाघ दिन के उजाले में कस्बे के किनारे तक पहुंच गया। खेतों में कार्य कर रहे किसानों ने बाघ को जब अपने नजदीक देखा तो वह सहम गए। किसानों ने मौके से भाग लगा दी। देखते ही देखते सैकड़ो लोग भी मौके पर पहुंच गए। सामाजिक वानिकी की टीम भी पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई। शोर शराबा करने पर बाघ गन्ने के खेत में जाकर छिप गया।

बुधवार की सुबह कुछ लोग माधोटांडा के युवक मंगलदल खेल मैदान के पास खेत में कार्य कर रहे थे। तभी अचानक एक बाघ जंगल से निकलकर कर किसानों के नजदीक तक पहुंच गया। किसान अपने कार्य में व्यस्त थे। तभी अचानक एक किसान की बाघ पर नजर पड़ी तो वह घबराकर चीखने लगा। साथ में मौजूद अन्य लोग भी बुरी तरह घबरा गए।

बाघ को देखते ही भागे किसान बाघ को सामने देख किसानों ने वहां से भाग लगा दी। कस्बे में पहुंचकर लोगों को बाघ होने की जानकारी दी। देखते ही देखते सैकड़ो किसान मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर सामाजिक वानिकी के रेंजर सोबरन लाल और पुलिस उप निरीक्षक लोकेश कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।

बाघ मित्र अतुल सिंह भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने जब शोर शराबा किया तो बाघ पास में ही गन्ने के खेत में घुस गया। वन विभाग की टीम ने बाघ के पग चिह्नों को भी देखा। बाघ मित्र ने लोगों को बाघ से दूरी बनाने के लिए आग्रह किया और लोगों को जागरूक किया।

पुलिस ने लोगों को हटाया पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों को वहां से हटा दिया। वन विभाग की टीम बाघ की निगरानी में जुट गए। बता दें कि यहां से जंगल लगभग दो किलोमीटर दूर है। बाघ जंगल से निकलकर आबादी तक पहुंच गया।