यूपी के इस जिले में बाघ के आतंक से दहशत में लोग, नीलगाय को बनाया शिकार! तलाश में जुटी वन विभाग की टीम

पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र के माला इलाके में बाघ ने नीलगाय का शिकार किया। सुबह किसान शरणजीत को धान के खेत में नीलगाय का शव मिला। शोर मचाने पर अन्य किसान आए और बाघ के पगचिन्ह देखे। वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुट गई है। किसानों ने बताया कि इलाके में पिछले कुछ दिनों से बाघ घूम रहा है जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के माला इलाके के कंजा हरैया गांव के बैहबा फार्म के पास रविवार सुबह करीब पांच बजे बाघ ने नीलगाय को अपना शिकार बना लिया। धान की फसल को देखने पहुंचे किसान ने नीलगाय को खेत में पड़ा देखा। जिसके शोर करने पर आसपास के अन्य किसान पहुंच गए, जिनकी सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धान की फसल देखने पहुंचे ग्रामीण ने देखा नील गाय का शव रविवार सुबह करीब पांच बजे बैहबा फार्म के पास कंजा हरैया निवासी किसान शरणजीत अपनी धान की फसल को देखने गए थे। जिन्हें धान के खेत में नील गाय का शव पड़ा दिखा। शोर करने पर आसपास के अन्य किसान आ गए। जिनके द्वारा आसपास देखे जाने पर बाघ के पगचिन्ह मिले। जिन्हें देख सभी के होश उड़ गए और आसपास बाघ होने के अनुमान पर उन्होंने वन विभाग की टीम को सूचना दी।