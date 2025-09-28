पीलीभीत में वन विभाग की टीम पर बाघ के शिकारियों ने किया हमला, दारोगा बेहोश; कईयों के सिर फूटे

पीलीभीत में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों में कुछ लोग बाघ के शिकार के मामलों में वांछित हैं जिनमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी शामिल है। वन दरोगा के अनुसार टीम ने एक तेंदुए को बचाया था लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद शिकारियों ने टीम पर हमला कर दिया और उनकी मोटरसाइकिलें छीन लीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। वन विभाग की टीम पर हुए हमले के बाद वन दरोगा ने पुलिस को कार्यवाही करने के लिए तहरीर दी है। खासबात यह है कि जिन लोगों ने वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया उसमें से कुछ लोग बाघ जैसे वन्यजीवों के शिकार के मामलों में वांछित है। इनसे से एक तो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी शामिल है। जिस पर नेपाल में भी बाघ का शिकार करने के आरोप में मामला दर्ज है।

वन दरोगा शिवम कुमार ने तहरीर में बताया कि नगरिया कट के पास शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में तेंदुआ फंसा हुआ था। टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया बाद में उसकी मौत भी हो गई। इसी मामले में वांछित भीम हलधर नदी की ओर जाता दिखाई दिया।

टीम ने उसे आवाज दी तो उसने भाग कर अपने साथियों को बुला लिया। प्रभास मंडल, मुन्ना मंडल, राहुल, रोहित, तारक राय , गनेश राय, कार्तिक राय, गोविन्द मंडल, धीरज, रवि बैरागी, राकेश बैरागी, अजीत सरकार, पंचानन मंडल, दुलाल मंडल और भोला मंडल लगभग 10 अन्य लोगों के साथ आकर टीम पर हमला कर दिया। इनमें से कई लोग बाघ जैसे वन्यजीव के शिकारी भी है।