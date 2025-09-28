Language
    पीलीभीत में वन विभाग की टीम पर बाघ के शिकारियों ने किया हमला, दारोगा बेहोश; कईयों के सिर फूटे

    By Devendrda Deva Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:06 PM (IST)

    पीलीभीत में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों में कुछ लोग बाघ के शिकार के मामलों में वांछित हैं जिनमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी शामिल है। वन दरोगा के अनुसार टीम ने एक तेंदुए को बचाया था लेकिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद शिकारियों ने टीम पर हमला कर दिया और उनकी मोटरसाइकिलें छीन लीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    वन विभाग की टीम पर हमला करने वालों में बाघों के शिकारी भी शामिल।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। वन विभाग की टीम पर हुए हमले के बाद वन दरोगा ने पुलिस को कार्यवाही करने के लिए तहरीर दी है।

    खासबात यह है कि जिन लोगों ने वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला किया उसमें से कुछ लोग बाघ जैसे वन्यजीवों के शिकार के मामलों में वांछित है। इनसे से एक तो अंतर्राष्ट्रीय तस्कर भी शामिल है। जिस पर नेपाल में भी बाघ का शिकार करने के आरोप में मामला दर्ज है।

    वन दरोगा शिवम कुमार ने तहरीर में बताया कि नगरिया कट के पास शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे में तेंदुआ फंसा हुआ था। टीम ने उसे रेस्क्यू कर लिया बाद में उसकी मौत भी हो गई। इसी मामले में वांछित भीम हलधर नदी की ओर जाता दिखाई दिया।

    टीम ने उसे आवाज दी तो उसने भाग कर अपने साथियों को बुला लिया। प्रभास मंडल, मुन्ना मंडल, राहुल, रोहित, तारक राय , गनेश राय, कार्तिक राय, गोविन्द मंडल, धीरज, रवि बैरागी, राकेश बैरागी, अजीत सरकार, पंचानन मंडल, दुलाल मंडल और भोला मंडल लगभग 10 अन्य लोगों के साथ आकर टीम पर हमला कर दिया। इनमें से कई लोग बाघ जैसे वन्यजीव के शिकारी भी है।

    जिन पर वन्यजीवों के शिकार के मामले दर्ज हैं। इनमें से एक अंतरराष्ट्रीय शिकारी भी शामिल हैं जिन पर नेपाल में बाघ का शिकार करने का आरोप है। हमले के दौरान हमलावरों ने वनकर्मियों की मोटरसाइकिलें भी छीन ली। माधोटांडा थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। जांच की जा रही है।