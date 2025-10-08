Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत में बाघ और तेंदुए ने मचाया कोहराम, भैंस-बकरियों पर हमले के बाद गांव वालों में दहशत

    By Devendrda Deva Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:56 PM (IST)

    पूरनपुर में एक बाघ ने गन्ने के खेत में छिपकर एक भैंस पर हमला किया जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं शाहजहांपुर सीमा पर एक तेंदुए ने तीन बकरियों को मार डाला और एक को घायल कर दिया। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने वन विभाग पर सूचना के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बाघ ने भैंस और तेंदुआ ने बकरियों का किया शिकार

    संवाद सहयोगी, पूरनपुर। गन्ने के खेत में छिपे बाघ ने भैंस पर हमला कर घायल कर दिया। उपचार के दौरान भैंस की मृत्यु हो गई। शाहजहांपुर सीमा पर तेंदुआ ने तीन बकरियों पर हमला कर मार डाला। एक बकरी को घायल कर दिया। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। बाघ और तेंदुआ के हमलों से ग्रामीणों में दहशत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को चंदिया हजारा के गांव राहुल नगर मजदूर बस्ती निवासी राम केदार खाली पड़े खेत में भैंस चरा रहे थे। अचानक गांव के ही रमेश यादव के गन्ने के खेत से निकले बाघ ने भैंस पर हमला कर दिया। ग्रामीण के शोर शराबा करने पर बाघ भैंस को छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया।

    भैंस गंभीर रूप से धायल

    हमले में भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीण ने भैंस का उपचार शुरू कराया। मंगलवार को उपचार के दौरान भैंस की मृत्यु हो गई। सूचना वन विभाग को दी गई। आरोप है कि सूचना के बाद भी टीम मौके पर नहीं पहुंची। सोमवार दोपहर शाहजहांपुर सीमा पर स्थित गांव हरिहरपुर निवासी हंसराम और अमवेद की बकरी चर रही थी।

    अचानक गन्ने के खेत से निकले तेंदुआ ने तीन बकरियों पर हमला कर उन्हें मार डाला। एक बकरी को घायल कर दिया। ग्रामीणों के शोर शराबा करने पर तेंदुआ बकरियों के शव को छोड़ गन्ने के खेतों में छिप गया। सामाजिक वानिकी रेंजर सोबरन लाल ने बताया कि मामले की सूचना नहीं दी गई है। टीम को भेजकर जानकारी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम होने पर पशु पालक को मुआवजा दिलाया जाएगा।