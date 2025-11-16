पीलीभीत में बाघ की दहशत: आबादी के पास रात भर चहलकदमी करता रहा! वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटी
पीलीभीत के पूरनपुर में बाघ रात भर आबादी के पास घूमता रहा, जिससे लोगों में दहशत है। हाल ही में एक किसान को बाघ ने मार डाला था। वन विभाग बाघ को पकड़ने के लिए प्रयासरत है, लेकिन बाघ अभी भी पकड़ से बाहर है। माधोटांडा क्षेत्र में भी बाघों ने खेतों में चहलकदमी की और मवेशियों को नुकसान पहुंचाया।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव पताबोझी की आबादी के आस पास बाघ पूरी रात चहलकदमी करता रहा। सुबह पगमार्क देखकर लोगों में खलबली मच गई। आबादी के पास बाघ की उपस्थिति से लोगों में भारी दहशत व्याप्त है।
कुछ दिन पहले किया था किसान पर हमला
बीते दिनों खेत की रखवाली के दौरान गांव नवदिया निवासी किसान छोटेलाल को बाघ ने जंगल के अंदर ले जाकर मार डाला था। किसान का अधखाया शव क्षत−विक्षत हालत में मिला था। बाघ की लोकेशन तलाश करने के लिए दो हाथी और छह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बाघ दिन में जंगल के अंदर रहकर रात होते ही आबादी के आसपास चहलकदमी करने लगता है।
बाघ देखकर सहम गए लोग
शनिवार की रात भर बाघ आबादी के पास घूमता रहा। बाघ को देखकर लोग सहम गए। सुबह गांव के आसपास पगमार्क देखे गए। इससे लोगों में दहशत व्याप्त हो गई है। ग्रामीण घरों में दुबकने को मजबूर हैं। वन विभाग बाघ की लोकेशन ट्रेस करने में फेल नजर आ रहा है।
वहीं, एक दिन पहले माधोटांडा क्षेत्र में तीन स्थानों पर अलग-अलग बाघों ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बाहर निकलकर खेतों में चहलकदमी की थी। इसमें एक बाघ ने तीन गोवंशीय को भी मार डाला था, जिसमें एक का शव भी खींचकर ले गया था।
