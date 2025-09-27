प्रेमी के घर किया जमकर हंगामा, युवती को पुलिस पकड़कर ले जा रही वन स्टॉप सेंटर तभी तालाब में लगाई छलांग

पीलीभीत में एक किशोरी अपने प्रेमी के घर पर हंगामा करने के बाद तालाब में कूद गई। पुलिस ने उसे युवक के घर से लाया था लेकिन परिजनों ने उसे साथ ले जाने से मना कर दिया। जब उसे वन स्टॉप सेंटर ले जाया जा रहा था तब उसने यह कदम उठाया। स्थानीय लोगों ने उसे तालाब से निकालकर उसकी जान बचाई। फिलहाल वह वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव की निवासी किशोरी थाना गजरौला क्षेत्र के एक गांव के निवासी युवक के साथ चली गई थी। इस मामले में थाना बरखेड़ा पुलिस ने किशोरी के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। शुक्रवार को किशोरी दोबारा आरोपी युवक के घर पहुंच गई और जबरन रहने की जिद करने लगी। स्थानीय लोगों ने किशोरी को तालाब में से निकाला बाहर किशोरी ने युवक के घर पर जमकर हंगामा भी किया। इसकी सूचना युवक के परिजनों ने डायल 112और थाना गजरौला पुलिस को दी। सूचना मिलने पर डायल 112 और थाना गजरौला पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस किशोरी को किसी तरह समझाकर वापस थाने ले आई। पुलिस ने किशोरी के परिजनों को बरखेड़ा से बुलाया लेकिन परिजनों ने किशोरी को ले जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद किशोरी को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। यहां से उसको वन स्टाप सेंटर पर भेज दिया गया।

किशोरी ने प्रेमी के घर पहुंच कर किया था जमकर हंगामा महिला पुलिसकर्मी किशोरी को लेकर ई रिक्शा से वन स्टॉप सेंटर ले जा रही थी। जैसे ही किशोरी जिला अस्पताल के समीप पहुंची। तभी अचानक किशोरी ई−रिक्शा से कूद गई और तालाब में छलांग लगा दी। यह देखकर पुलिसकर्मियों के हाथ पैर फूल गए। पुलिसकर्मियों ने किशोरी को समझाना चाहा लेकिन किशोरी मानने को तैयार नहीं हुई।

यह देखकर तालाब के पास मौजूद कुछ लोगों ने तालाब में कूदकर किसी तरह किशोरी की जान बचाई। इसके बाद किशोरी को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। हालांकि वह पूरी तरह से स्वस्थ है।