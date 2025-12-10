SIR In Pilibhit: 98 प्रतिशत काम हुआ पूरा, मतदाता सूची से हटेंगे 1.95 लाख वोट

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। मतदाता सूची को पुनरीक्षित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य किया जा रहा है। एसआइआर का गणना प्रपत्र भरकर जमा करने के साथ ही बीएलओ एप पर उनका डेटा फीड किया जा रहा है। अब तक 98 प्रतिशत तक काम पूरा किया जा चुका है। जिले में 1.95 लाख वोट एएसडी की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जिनको मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा।

जिले के 16,512 मतदाताओं ने जमा नहीं किए एसआईआर फार्म

जिले में एसआईआर का काम तेजी के साथ चल रहा है। जिले के 1522 बूथों पर एसआईआर फॉर्म वितरण करने के साथ ही उनको जमा कराने का काम तेजी के साथ किया गया। यही वजह है कि अब तक करीब जिले में 900 से बीएलओ ने शत-प्रतिशत काम पूरा कर लिया। वहीं, आकड़ों पर जाएं तो बड़ी संख्या में ऐसे बीएलओ बचे हैं, जिनके पास चंद डेटा डिजिटाइज्ड फार्म बचे हैं, उनको जमा करने के बाद जल्द ही फॉर्म जमा कर दिए जाएंगे।

जिले के 1,61,800 मतदाताओं काे जारी किए जा सकते हैं नोटिस जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि जिले में 14,67,988 मतदाताओं में से 14,67,982 मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म दिए गए थे, जिनको जमा करना है। मंगलवार सुबह तक जिले में 98.87 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, जबकि 1.12 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अब तक 16,512 मतदाताओं ने फार्म जमा नहीं हो पाए हैं।