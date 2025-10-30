Language
    राजवाहों और माइनरों की सिल्ट सफाई शुरू, नवंबर से किसानों को मिलेगा सिंचाई का पानी

    By Peeyush Dubey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:41 PM (IST)

    सिंचाई विभाग ने राजवाहों और माइनरों से सिल्ट की सफाई शुरू कर दी है। इस कार्य का उद्देश्य नवंबर से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना है। सफाई अभियान से किसानों को समय पर सिंचाई का पानी मिलेगा, जिससे उन्हें बुआई में आसानी होगी। 

    संवाद सूत्र, माधोटांडा। माधोटांडा क्षेत्र में राजवाहों और माइनरों की ठीक से समय पर सिल्ट सफाई न हो पाने के कारण किसानों को सिंचाई में हमेशा समस्या बनी रहती थी। लेकिन इस बार किसानों के लिए सभी राजवाहों और माइनरों की सिल्ट सफाई का कार्य शुरू हो गया है। इस बार नवंबर माह से ही सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा। पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने सिल्ट सफाई के कार्यों का भी शुभारंभ कर दिया है।

    कलीनगर और पूरनपुर तहसील के किसानों के लिए माधोटांडा नहर प्रणाली से फसलों की सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। हरदोई नहर से निकलने वाली माधोटांडा राजवाह से 19 अलग रजबहा और माइनरें निकलतीं हैं। इन सभी राजवाह और माइनरों की लंबाई 182 किलोमीटर है। इनसे हजारों एकड़ फसलों को सींचा जाता है। लेकिन हमेशा से ही किसानों के लिए सिंचाई एक बड़ी समस्या रही है। इसका मुख्य कारण माइनरों की ठीक से सफाई ना हो पाना और समय पर सिल्ट सफाई का कार्य ना होना रहा है।

    पानी पहुंचाना भी मुश्किल

    जब सिल्ट का कार्य ठीक से नहीं होता पाता है तो टेल तक पानी पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं। सिल्ट सफाई में देरी के चलते भी किसान की सिंचाई प्रभावित हो जाती थी। इससे किसानों को स्वयं संसाधनों से ही सिंचाई करना पड़ती थी। लेकिन अब किसानों के लिए इस बार सभी 19 राजवाह और माइनरों को पूरे 182 किलोमीटर तक साफ किया जाएगा।

    किसानों के लिए खुशी की बात यह है कि हर बार 15 दिसंबर तक सिंचाई के लिए पानी दिया जाता था, लेकिन इस बार नवंबर के पहले सप्ताह में ही पानी दिए जाने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए गुरुवार को पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने माधोटांडा क्षेत्र में काले पुल से सिल्ट सफाई का उद्घाटन कर दिया।

    अधिशासी अभियंता पी पी गौतम ने सभी ठेकेदारों को गुणवत्ता से सिल्ट सफाई करने और समय से पूर्व कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलीनगर एसडीएम महिपाल सिंह भी मौजूद रहे। अधिशासी अभियंता ने बताया कि सिल्ट सफाई का कार्य शुरू हो गया है। इस बार किसानों को बेहतर सिंचाई व्यवस्था देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।