तालाब में गिरने से रिटायर्ड दारोगा की मौत, किनारे पर खड़े होकर पेस्ट कर रहे थे तभी चक्कर आया और पानी में गिरे

पीलीभीत में सुभाषनगर मोहल्ले के निवासी और रिटायर्ड दारोगा अजय कुमार पांडे की तालाब में गिरने से मृत्यु हो गई। वह सुबह तालाब के किनारे मंजन कर रहे थे तभी चक्कर आने से तालाब में गिर गए। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

