तालाब में गिरने से रिटायर्ड दारोगा की मौत, किनारे पर खड़े होकर पेस्ट कर रहे थे तभी चक्कर आया और पानी में गिरे
पीलीभीत में सुभाषनगर मोहल्ले के निवासी और रिटायर्ड दारोगा अजय कुमार पांडे की तालाब में गिरने से मृत्यु हो गई। वह सुबह तालाब के किनारे मंजन कर रहे थे तभी चक्कर आने से तालाब में गिर गए। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता पीलीभीत। शहर के मोहल्ला सुभाषनगर निवासी रिटायर्ड दारोगा की तालाब में गिरने से मृत्यु हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला सुभाषनगर निवासी रिटायर्ड दारोगा अजय कुमार पांडे (62) बुधवार सुबह करीब सात बजे घर के पड़ोस में तालाब के किनारे खड़े होकर मंजन कर रहे थे।
इसी दौरान अचानक उन्हें चक्कर आने पर वह तालाब में गिर गए। स्वजन के देखे जाने पर उन्होंने अजय को तालाब से निकाला। स्वजन जब लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे। जिनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई।
