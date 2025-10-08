Language
    तालाब में गिरने से रिटायर्ड दारोगा की मौत, किनारे पर खड़े होकर पेस्ट कर रहे थे तभी चक्कर आया और पानी में गिरे

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 10:07 AM (IST)

    पीलीभीत में सुभाषनगर मोहल्ले के निवासी और रिटायर्ड दारोगा अजय कुमार पांडे की तालाब में गिरने से मृत्यु हो गई। वह सुबह तालाब के किनारे मंजन कर रहे थे तभी चक्कर आने से तालाब में गिर गए। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता पीलीभीत। शहर के मोहल्ला सुभाषनगर निवासी रिटायर्ड दारोगा की तालाब में गिरने से मृत्यु हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला सुभाषनगर निवासी रिटायर्ड दारोगा अजय कुमार पांडे (62) बुधवार सुबह करीब सात बजे घर के पड़ोस में तालाब के किनारे खड़े होकर मंजन कर रहे थे।

    तालाब में गिरने से रिटायर्ड दारोगा की मृत्यु

    इसी दौरान अचानक उन्हें चक्कर आने पर वह तालाब में गिर गए। स्वजन के देखे जाने पर उन्होंने अजय को तालाब से निकाला। स्वजन जब लेकर जिला अस्पताल जा रहे थे। जिनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। 