    धार्मिक स्थल पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, पीलीभीत पुलिस ने संभाला मोर्चा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    पीलीभीत के भगौतीपुर गांव में एक धार्मिक स्थल की संपत्ति पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मंदिर के नाम पर 32 एकड़ जमीन और बाग है जिसे दोनों पक्ष अपना बता रहे हैं। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। एक पक्ष मंदिर की देखरेख कर रहा है जबकि दूसरे पक्ष ने साधुओं के साथ जबरन कब्जा करने की कोशिश की।

    धार्मिक स्थल पर कब्जे को लेकर भिड़े दो पक्ष, पहुंचा पुलिस बल।

    जागरण संवाददाता पीलीभीत। जिला के घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव भगौतीपुर में स्थित प्राचीन देवी स्थल की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में दो पक्ष भिड़ गए। मामले की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया। इससे वहां अफरातफरी का माहौल हो गया।

    मंदिर के नाम 32 एकड़ जमीन और बाग है। दो पक्ष उन्हें अपना बता रहे हैं। इसको लेकर न्यायालय में मुकदमा बिचाराधीन है। एक पक्ष मंदिर की देखरेख कर रहा है। मामला न्यायालय में होने से जमीन खाली पड़ी हुई है। मंगलवार को दूसरे पक्ष से कई कुछ साधुओं को लेकर जबरन कब्जा करने पहुंच गए। इस पर वहां बवाल हो गया।

    जानकारी पर घुंघचाई थाना और बलरामपुर चौकी पुलिस बड़ी संख्या में पहुंच गई। दोनों पक्षों को शांत कराया गया। पुलिस ने बताया कि झगड़ा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 