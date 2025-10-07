धार्मिक स्थल पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, पीलीभीत पुलिस ने संभाला मोर्चा

पीलीभीत के भगौतीपुर गांव में एक धार्मिक स्थल की संपत्ति पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मंदिर के नाम पर 32 एकड़ जमीन और बाग है जिसे दोनों पक्ष अपना बता रहे हैं। न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। एक पक्ष मंदिर की देखरेख कर रहा है जबकि दूसरे पक्ष ने साधुओं के साथ जबरन कब्जा करने की कोशिश की।

जागरण संवाददाता पीलीभीत। जिला के घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव भगौतीपुर में स्थित प्राचीन देवी स्थल की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में दो पक्ष भिड़ गए। मामले की सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया। इससे वहां अफरातफरी का माहौल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धार्मिक स्थल पर कब्जे को लेकर भिड़े दो पक्ष, पहुंचा पुलिस बल मंदिर के नाम 32 एकड़ जमीन और बाग है। दो पक्ष उन्हें अपना बता रहे हैं। इसको लेकर न्यायालय में मुकदमा बिचाराधीन है। एक पक्ष मंदिर की देखरेख कर रहा है। मामला न्यायालय में होने से जमीन खाली पड़ी हुई है। मंगलवार को दूसरे पक्ष से कई कुछ साधुओं को लेकर जबरन कब्जा करने पहुंच गए। इस पर वहां बवाल हो गया।