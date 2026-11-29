जागरण संवाददाता, पीलीभीत। हिंदू युवती जिसे दोस्ती समझ रही थी वह षड्यंत्र था। चार वर्ष पहले इंटरनेट मीडिया के जरिये उसका परिचय राजा मिर्जा से हुआ। उसने बहाने से बुलाकर दुष्कर्म कर वीडियो बना ली, इसके बाद ब्लैकमेल करने लगा। बदनामी के डर से युवती शिकायत नहीं कर सकी तो आरोपित का दुस्साहस बढ़ता गया। उसने तीन बार युवती का जबरन गर्भपात कराया।

मतांतरण का प्रयास करने लगा, जिसमें उसके स्वजन भी साथ दे रहे थे। शनिवार को युवती ने राजा मिर्जा व उसके छह स्वजन पर प्राथमिकी दर्ज कराई। चार वर्ष तक किया शोषण अमरिया क्षेत्र में रहने वाली युवती ने बताया कि चार वर्ष पहले इंटरनेट मीडिया पर परिचय होने के दौरान बीसलपुर निवासी राजा मिर्जा ने अपना नाम शैलम बताया था। उससे फोन पर बात होने लगी। दो अप्रैल 2022 को उसने मिलने बुलाया, तब चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेसुध कर दिया, दुष्कर्म किया। इसके बाद वह वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण करने लगा। बाद में कहा कि शादी करेगा।

तीन बार जबरन गर्भपात करा चुका था आरोपित युवती ने बताया कि जून 2023 में तीन माह की गर्भवती होने पर बीसलपुर में गर्भपात कराया। दिसंबर 2024 और मई 2025 में भी जबरन गर्भपात कराया। इस बीच उसकी हकीकत पता चल चुकी थी।