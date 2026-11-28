जागरण संवाददाता, आगरा। क्रिकेट में करियर बनाने की तैयारी कर बालक और बालिका खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2027-28 के लिए होने वाले सभी ट्रायल में शामिल होने के इच्छुक खिलाड़ी 30 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद यूपीसीए की रजिस्ट्रेशन वेबसाइट बंद हो जाएगी।

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आगरा के अध्यक्ष सुनील जोशन ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी स्वयं https://registration.upca.tv/ लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण पूरा होने पर पोर्टल से ही खिलाड़ी की रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाएगी। सुनील जोशन ने बताया कि पंजीकरण के दौरान खिलाड़ियों को अपना नाम, पता, पिता का नाम, आयु, जनपद और आयु वर्ग संबंधी जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क 400 रुपये है। खिलाड़ी को अपने मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आवेदन के साथ वर्तमान फोटो, आधार कार्ड और डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। खिलाड़ी निर्धारित नियमों के अनुसार एक से अधिक आयु वर्ग में भी पंजीकरण करा सकते हैं, जबकि एक मोबाइल नंबर से केवल एक खिलाड़ी का पंजीकरण होगा।