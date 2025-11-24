Language
    पीलीभीत में गन्ने के खेत में दिखा विशाल 'अजगर', ग्रामीणों में दहशत; वनकर्मिोयं ने ऐसे किया रेस्क्यू

    By Peeyush Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    पीलीभीत के पिपरिया भजा गाँव में एक गन्ने के खेत में अजगर निकलने से मजदूरों में हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रहे मजदूरों ने अजगर को देखकर डर के मारे भागना शुरू कर दिया। किसानों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर को पकड़ा और उसे कट्टे में बंद कर दिया। वन विभाग को सूचित किया गया और अजगर को जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। क्षेत्र के गांव में गन्ने के खेत में निकले अजगर को पकड़ लिया। वन कर्मियों की मदद से अजगर को जंगल में छोड़ने की तैयारी चल रही है।

    क्षेत्र के पिपरिया भजा गांव में सोमवार सुबह उस समय अफरातफरी मच गई, जब सत्य प्रकाश के गन्ने के खेत में मजदूर छिलाई का काम कर रहे थे। काम के दौरान अचानक करीब आठ किलो व छह फीट लंबा अजगर खेत में निकल आया।

    अजगर को देखते ही मजदूर डरकर इधर-उधर भागने लगे और खेत में हड़कंप की स्थिति बन गई। मजदूरों ने तुरंत खेत मालिक को सूचना दी, जिसके बाद मामला वन विभाग तक पहुंचाया गया। वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में किसानों ने हिम्मत दिखाते हुए खुद ही रेस्क्यू की कोशिश शुरू की।

    काफी मशक्कत के बाद उन्होंने अजगर को कट्टे में भरकर सुरक्षित कब्जे में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ खेत में जुट गई। हालांकि, वन विभाग की ओर से मौजूद कर्मचारियों ने लोगों को दूरी बनाए रखने की सलाह दी। किसान अजगर को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

     ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में लगातार वन्यजीवों की आवाजाही बढ़ रही है, ऐसे में वन विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके।