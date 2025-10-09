पूरनपुर में अनियंत्रित ट्रेक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, सड़क हादसे में महिला की हुई मौत

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मृत्यु हो गई। पति और मासूम बेटी घायल हो गई। चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है।



कोतवाली क्षेत्र के गांव धर्मापुर निवासी अजय कुमार अपनी पत्नी मनीषा और बेटी मानसी को लेकर बंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अपने साढू के घर मेहमानी में गए थे। गुरुवार को वह घर लौट रहे थे। थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव मनहरिया के पास अनियंत्रित गति से जा रही ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में उनकी बाइक आ गई। इससे दंपती और उनकी बेटी सड़क पर गिर गए।