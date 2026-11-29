रोजगार मेले में सांई कृपा फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी में पुणे में जाब मिला है। 28 हजार रुपये मासिक वेतन तय हुआ है। इसके बारे में स्वजन को बताया तो सभी खुश हो गए। -तनवीर अहमद बीसलपुर।

महाविद्यालय में आयोजित रोजगार मेले में टाटा मोटर्स में चयन हुआ है। साक्षात्कार के बाद कंपनी में जाब शुरू करूंगा। मेले के दौरान रोजगार मिलने पर मन में काफी खुशी है। -धर्मवीर रघुनाथपुर।

टाटा मोटर कंपनी में ऑपरेटर पद पर रूद्रपुर के लिए चयन हुआ है। 18 हजार रुपये मासिक वेतन तय किया गया है। कंपनी की तरफ से चयन होने से मन संतुष्ट है। तय समय में पहुंचकर जाब शुरू करूंगा। -विजय कुमार

रोजगार मेले में न्यू हालैंड कंपनी की तरफ से ऑपरेटर पद को नोएडा के लिए चयन हुआ है। 16,500 रुपये मासिक वेतन तय हुआ है। मेले में रोजगार मिलने से खुशी है। अन्य युवा भी चयनित हुए हैं। -जितेन्द्र कुमार