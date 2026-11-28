जागरण संवाददाता, सिमडेगा। ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुक्रवार को केरसई पंचायत भवन परिसर में प्रखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत आयोजित इस मेले में केरसई, कुरडेग और बोलबा प्रखंड के युवक -युवतियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

मेले में 268 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से विभिन्न कंपनियों ने 65 युवाओं का चयन किया। चयनित अभ्यर्थियों को अतिथियों ने नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी देवकांत सिंह सहित जनप्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया।

मौके पर बीडीओ ने कहा कि ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना समय की महत्वपूर्ण जरूरत है। डीडीयू-जीकेवाई योजना इस दिशा में बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने युवाओं से ऐसे आयोजनों का लाभ उठाने की अपील की।

साथ ही राज्य से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले युवाओं को श्रम विभाग में पंजीकरण कराने की सलाह दी।राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधक साईं ने कहा कि ग्रामीण युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। सही दिशा और कौशल प्रशिक्षण से वे बेहतर भविष्य बना सकते हैं। जिला प्रबंधक कौशल विकास संजिता केरकेट्टा ने श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए बाहरी राज्यों में काम करने से पहले पंजीकरण कराने की आवश्यकता बताई।