Pilibhit Power Cut: रविवार को कई इलाकों में नहीं आएगी बिजली, सुबह शटडाउन लेगा विभाग
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। आसाम चौराहे के पास किए जा रहे सड़क चौड़ी करण कार्य को लेकर रविवार को शहर में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता आषीश यादव ने बताया कि 33 केवी रामलीला टाऊन लाइन को शिफ्ट किए जाने का कार्य प्रस्तावित है, जिसके लिए शटडाउन लेना आवश्यक है। इसके लिए रविवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर दो बजे लाइन का शटडाउन लिया जाएगा। इस शटडाउन के कारण 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र रामलीला टाऊन से पोषित सभी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
इसमें स्टेशन रोड, सुनगढ़ी थाना क्षेत्र, लालरोड, जयसंतरी रोड, मदीना शाह, खैरूल्ला शाह, शरीफ खां चौराहा, खुशीमल, बशीर खां, गौड़ी, नईवस्ती, थान सिंह, इनायतगंज बजरिया, गैस चौराहा और नखासा शामिल है।
बिजली बिल का करें भुगतान, पाएं छूट
पीलीभीत। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से वर्ष 2025–26 की बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं का ब्याज पूरी तर से माफ किया गया। साथ ही बिल भुगतान में भी भारी छूट प्रदान की जा रही है। पहले आएं, ज्यादा लाभ पाएं के आधार पर उपभोक्ताओं को योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम भरा पचपेड़ा में उडरा और भदसरा विद्युत उपकेंद्र के अधिकारियों की ओर से विशेष कैंप लगाकर बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया गया। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने पंजीकरण कराया और अपने लंबित बिजली बिल भी जमा किए।
अवर अभियंता शुभम भारद्वाज ने बताया कि राहत योजना में उपभोक्ताओं को तीन चरणों में भुगतान की सुविधा दी गई है। कैंप में अवर अभियंता शुभम भारद्वाज, राधे कश्यप, श्याम, राजकुमार, विजय, कालीचरन, मुकेश, गोकिल सहित समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे
