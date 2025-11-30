किर्गिस्तान में बंधक बने UP के 12 श्रमिक, घर वापसी के लिए मांगी 5 लाख की फिरौती

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। तराई में अपेक्षित रोजगार नहीं मिला तो यहां के युवा विदेशों में मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करने के लिए पहुंच गए। घर को चलाने के लिए विदेशों में मजदूरी करने के लिए गए तो वहां भी मुसीबतों ने पीछा नहीं छोड़ा। किर्गिस्तान में फंसे श्रमिकों ने वीडियो प्रसारित करके अपना दर्द बयां किया।

इसके बाद श्रमिकों को धमकाकर दूसरा वीडियो बनवाया गया, जिसमें उन लोगों को जबरन झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया। परेशान लोगों ने एसपी से शिकायत करके अपनी परेशानी को बयां किया। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेत हुए सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी को सौंपी। उन्होंने तीन दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

गजरौला, बरखेड़ा, दियोरियां कला, पूरनपुर और बिलसंडा आदि क्षेत्रों के 12 लोग किर्गिस्तान के एक शहर में फंसे हुए हैं। यहां पर उनके स्वजन परेशान हैं। पुष्पा देवी, विपिन, लक्ष्मीनारायण, जसपाल, सचिन समेत पहुंचे लोगों ने एसपी कार्यालय में शिकायत की। उन लोगों ने बताया कि रवि कुमार, अजय, चंद्रपाल, संतराम, रोहित, रमेश, हरस्वरूप, श्यामाचरन, संजीव, प्रेमपाल, रामासरे, हरीशंकर आदि लोग वहां पर फंसे हैं।

उन लोगों को 59 दिनों के वीजा पर भेजा गया था। गलत तरह से अनुबंध कराया। अब वहां पर न तो सही ढंग से खाना दे रहे हैं और न ही उन लोगों को वहां से आने दिया जा रहा है। वहां से आने की बात कहने पर पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। यही नहीं, उन लोगों के साथ मारपीट करते हुए पशुओं की तरह बर्ताव किया जाता है। वे लोग अपनी परेशानी कहते हैं तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं करता है। वीडियो प्रसारित करके जब उन लोगों ने अपने स्वजन से बात की तो उन लोगों ने यहां एसपी कार्यालय में शिकायत कर दी।