Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किर्गिस्तान में बंधक बने UP के 12 श्रमिक, घर वापसी के लिए मांगी 5 लाख की फिरौती

    By Peeyush Dubey Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के 12 भारतीय श्रमिकों ने वीडियो जारी कर 'बंधक' बनने का दर्द बयां किया है। उन्हें खाना नहीं मिल रहा और मारपीट की जा रही है। स्वजनों ने SP से शिकायत कर बताया कि एजेंटों ने धोखा दिया और अब 5 लाख रुपये मांग रहे हैं। मामले की जांच CO सिटी को सौंपी गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीलीभीत जिले के किर्गिस्तान में फंसे मजदूरों के स्वजन। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। तराई में अपेक्षित रोजगार नहीं मिला तो यहां के युवा विदेशों में मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करने के लिए पहुंच गए। घर को चलाने के लिए विदेशों में मजदूरी करने के लिए गए तो वहां भी मुसीबतों ने पीछा नहीं छोड़ा। किर्गिस्तान में फंसे श्रमिकों ने वीडियो प्रसारित करके अपना दर्द बयां किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद श्रमिकों को धमकाकर दूसरा वीडियो बनवाया गया, जिसमें उन लोगों को जबरन झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया। परेशान लोगों ने एसपी से शिकायत करके अपनी परेशानी को बयां किया। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेत हुए सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी को सौंपी। उन्होंने तीन दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

    गजरौला, बरखेड़ा, दियोरियां कला, पूरनपुर और बिलसंडा आदि क्षेत्रों के 12 लोग किर्गिस्तान के एक शहर में फंसे हुए हैं। यहां पर उनके स्वजन परेशान हैं। पुष्पा देवी, विपिन, लक्ष्मीनारायण, जसपाल, सचिन समेत पहुंचे लोगों ने एसपी कार्यालय में शिकायत की। उन लोगों ने बताया कि रवि कुमार, अजय, चंद्रपाल, संतराम, रोहित, रमेश, हरस्वरूप, श्यामाचरन, संजीव, प्रेमपाल, रामासरे, हरीशंकर आदि लोग वहां पर फंसे हैं।

    उन लोगों को 59 दिनों के वीजा पर भेजा गया था। गलत तरह से अनुबंध कराया। अब वहां पर न तो सही ढंग से खाना दे रहे हैं और न ही उन लोगों को वहां से आने दिया जा रहा है। वहां से आने की बात कहने पर पांच लाख रुपये की मांग की जा रही है। यही नहीं, उन लोगों के साथ मारपीट करते हुए पशुओं की तरह बर्ताव किया जाता है। वे लोग अपनी परेशानी कहते हैं तो वहां पर कोई सुनवाई नहीं करता है। वीडियो प्रसारित करके जब उन लोगों ने अपने स्वजन से बात की तो उन लोगों ने यहां एसपी कार्यालय में शिकायत कर दी।

    इसकी जानकारी यहां पर लगे एजेंटों ने किर्गिस्तान में दे दी तो वहां एंबेसी से टीम पहुंची और उन लोगों से पूछताछ की। श्रमिकों के स्वजन का कहना है कि उन लोगों को वहां से निकाला जाए, जिससे वे सकुशल आ सकें। वहां से लौटकर आए दो श्रमिकों ने बताया कि यहां से गलत जानकारी और झांसा देकर ले जाया जाता है। इस काम में दो लोग लगे हुए हैं। स्वजन ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वहां से श्रमिक वीडियो काल करके अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं। एसपी ने मामले की जांच कराकर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

     

    किर्गिस्तान में भेजे गए श्रमिकों के स्वजन ने यहां शिकायत की है। इसकी जांच सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट में आधार पर कार्रवाई की जाएगी। श्रमिकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका प्रयास किया जा रहा है।

    - अभिषेक यादव, एसपी


    यह भी पढ़ें- सड़क सुरक्षा को मिलेगा बल: पीलीभीत में ANPR, स्पीड कैमरा समेत 13 स्थानों पर लगेंगे एडवांस उपकरण