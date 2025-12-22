Language
    संतान न होने पर विवाहिता को पिलाया जहर, पति समेत छह पर रिपोर्ट दर्ज

    By Vaibhav Mishra Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:47 AM (IST)

    पीलीभीत के जहानाबाद में संतान न होने पर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने कथित तौर पर जहर पिला दिया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पति समेत छह लोगों के खि

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम भानपुर में विवाहिता को संतान न होने के कारण प्रताड़ित करने और उसे जहरीला पदार्थ देकर जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने पति, ससुर, सास, ननद और दो देवर सहित छह लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।

    बरेली जनपद के भोजीपुरा थाना क्षेत्र स्थित गांव फरीदपुर जागीर निवासी शिव नारायण ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करीब साढ़े तीन वर्ष पूर्व जहानाबाद के गांव भानपुर निवासी महेंद्र पाल के साथ किया था।

    आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग बेटी को संतान न होने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। उसे अक्सर मारपीट कर दूसरा विवाह करने की धमकी दी जाती थी।

    आरोप है कि छह दिसंबर की रात करीब 10 बजे पति महेंद्र, ससुर शिवदयाल, ननद पूनम, देवर खेमकरन व शिवशंकर और उसकी सास ने एक राय होकर बेटी को जान से मारने की नीयत से उसे जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया। जब महिला की हालत बिगड़ने लगी, तो उसे आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    जानकारी सात दिसंबर को हुई, इसके बाद वे जिला अस्पताल पहुंचे। विवाहिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां उसका उपचार चल रहा है।

    एसएचओ प्रदीप विश्नोई ने बताया कि पीड़िता के पिता के शिकायती पत्र के आधार पर पति समेत छह नामजद आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।