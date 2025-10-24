संवाद सूत्र, माधोटांडा। विवाह के चार वर्ष बाद ससुराल में ही एक विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। गले पर चोट के निशान भी पाए गए। मृतक महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

चंदिया हजारा निवासी उपास सरकार ने माधोटांडा थाना में तहरीर देकर बताया कि चार वर्ष उसकी पुत्री गीता बर्मन 27 का विवाह गभिया सहराई निवासी विजय बर्मन के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताणित करने लगे। पति समेत सभी लोग कार और सोने के गहने मांग करने लगे। इसको लेकर उसकी पुत्री काफी परेशान रहती थी। सभी लोगों ने कई बार उसके साथ मारपीट भी की।