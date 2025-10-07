Weather Update: तराई में बूंदाबांदी से ठंडक का एहसास... बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई राहत, जलभराव से मुसीबत

पीलीभीत में तराई क्षेत्र का मौसम बदल गया है। सोमवार देर शाम से शुरू हुई बूंदाबांदी मंगलवार को भी जारी रही जिससे तापमान में गिरावट आई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस था। बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है लेकिन जनजीवन प्रभावित हुआ है। कृषि वैज्ञानिक डा. शैलेंद्र सिंह ढाका ने बारिश का अनुमान जताया था जिससे मौसम परिवर्तित हो गया है।

जागरण संवाददाता पीलीभीत। तराई में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार देर शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। सोमवार को दिन में बादल छाए रहे बाद में देर शाम को भी कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। इससे तपमान में गिरवाट आई है।

इसके कारण सोमवार के बाद से और इस महीने का सबसे ठंडा दिन रहा, सोमवार को अधिकतम तापमान 30 .4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं, मंगलवार को जिले में अधिकतम तापमान सामान्य से 7.7 डिग्री कम होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को ठंडक का एहसास हुआ।

तराई में बूंदाबांदी से ठंड का हुआ एहसास सोमवार को सुबह से ही बादलों ने आसमान को घेरा हुआ था। इस दौरान तेज ठंडी हवाएं चल रही थीं। बीच-बीच में तराई के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इससे जगह-जगह हुए जलभराव ने भी लोगों को परेशान किया। हालांकि, वर्षा ने उमस भरी गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन जनजीवन प्रभावित होने से आफत बढ़ गई।