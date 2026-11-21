सृजित अवस्थी, पीलीभीत। जैव विविधता से समृद्ध पीटीआर के घने जंगल आज देश-दुनिया के प्रकृति प्रेमियों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तराई के इन हरे-भरे जंगलों में बाघों की आसान साइटिंग सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण बनी हुई है। जंगल सफारी के रोमांच के साथ ही यहां चूका बीच पर समुद्री तट जैसा अनुभव और वाटर एडवेंचर का लुत्फ इसे देश के अन्य टाइगर रिजर्व से बिल्कुल अलग पहचान दिलाता है।

पीटीआर के इस सौंदर्य को देश-विदेश तक पहुंचाने में इंटरनेट मीडिया की भूमिका बेहद अहम रही है। यहां के बाघों के वीडियो और तस्वीरें डिजिटल प्लेटफार्म पर जमकर प्रसारित हुए हैं, जिसने पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। पीटीआर को शुरुआती दौर में पहचान दिलाने में यहां के स्थानीय नेचर गाइडों और नेचुरलिस्टों का बड़ा योगदान रहा है। पीटीआर की शुरुआत से जुड़े नेचुरलिस्ट जीशान, मनिंदर सिंह धालीवाल, शशिकांत और रहमत समेत कई ऐसे नाम हैं, जिन्होंने यहां के वनों और वन्यजीवों की खूबसूरती को इंटरनेट मीडिया के जरिए दुनिया के खुले मंच पर रखा।

देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इन्हीं के कंटेंट को देखकर पीटीआर खिंचे चले आए। यहां के शांत वातावरण और प्राकृतिक छटा को जिसने एक बार देखा, वह इसका मुरीद हो गया। देश-दुनिया में मशहूर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सुधीर शिवराम कई बार पीटीआर की सैर कर चुके हैं। उन्होंने देशभर के फोटोग्राफरों को एकत्र कर यहां वर्कशाप आयोजित की। मौजूदा पर्यटन सत्र में उन्होंने स्थानीय गाइडों को भी प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा अर्पित कुब्बा, विनय एस कुमार, सुष्मिता दत्ता और एडवोकेट निखिल समेत दर्जनों फोटोग्राफरों ने कैमरे के जरिए पीटीआर की खूबसूरती को इंटरनेट पर नई पहचान दिलाई है। बनाई अलग पहचान तराई के बाघ अपनी भारी भरकम कद-काठी के कारण दुनियाभर के वन्यजीव प्रेमियों के बीच चर्चित हैं। इंटरनेट मीडिया पर पीटीआर की मौजूदगी और लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज यह जिम कार्बेट, रणथंबौर तथा मध्य व पश्चिमी घाटों के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्वों के समकक्ष अपनी अलग पहचान बना चुका है।