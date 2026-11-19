कमलेश शर्मा, बरेली। गोमती उद्गम स्थल के निकट ईको टूरिज्म विकसित कराने की परियोजना को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। पर्यटकों के लिए टेंटेज सिटी बनाने के लिए पर्यटन विभाग को सिंचाई विभाग की 15 एकड़ जमीन हस्तांतरित कराई जा चुकी है। कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया है। अब पर्यटन विभाग ने पांच करोड़ की डीपीआर तैयार कराई है। इसकी स्वीकृति और बजट आवंटित होने के बाद धरातल पर कार्य आरंभ होगा।

पीलीभीत जिले में कलीनगर ब्लाक क्षेत्र के पिपरिया संतोष गांव के निकट टेंटेज सिटी के लिए जगह चयनित हुई है। यहीं पर पर्यटकों के ठहरने के लिए टेंटेज सिटी और आसपास भ्रमण के लिए रमणीक स्थल बनाने के लिए पांच करोड़ की डीपीआर तैयार कराई गई है।

हरित क्षेत्र, पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण कार्य, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिसर का विकास कराया जाएगा। पर्यटकों के लिए सुविधा केंद्र एवं आधारभूत ढांचा तैयार कराया जाएगा। स्वजन के साथ ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेंट बनाया जाएगा। होटल के स्वरूप में बेड और बाथरूम की सुविधा रहेगी। पर्यटकों के भोजन के लिए डाइनिंग एरिया और प्राकृतिक वातावरण में बैठकर खानपान की सुविधा के लिए ओपन कैफेटेरिया विकसित किया जाएगा। भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों को प्रकृति के बीच शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक नजारे दिखाई पड़ेंगे।

टेंटेज सिटी से पर्यटकों का पीलीभीत के चूका बीच, लखीमपुर, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी और मथुरा तक हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन विभाग ने प्रशासन से चार एकड़ और जमीन की डिमांड की है। अभी इसके लिए जमीन तो नहीं मिल सकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से हर तहसील में हेलीपैड बनवाने के लिए शुरू की गई योजना के अंतर्गत यहां भी हेलीपैड बनवाने की प्रक्रिया चल रही है।