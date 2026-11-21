संवाद सहयोगी, कलीनगर (पीलीभीत)। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में बाघों की दहाड़ और वन्यजीवों की अठखेलियों के बीच अब साइबेरिया से आने वाले विदेशी मेहमान पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई देने लगी है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही हजारों किलोमीटर का सफर तय कर प्रवासी पक्षियों ने शारदा सागर डैम में अपना बसेरा बना लिया है।

डैम के विस्तृत जलक्षेत्र में जगह-जगह पक्षियों के झुंड दिखाई देने लगे हैं। इनकी मौजूदगी से जहां डैम की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग गए हैं, वहीं बर्ड वाचिंग के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र बनने लगा है।

टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के साथ ही जैव विविधता, घने जंगलों और वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों के लिए देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां आने वाले पर्यटकों को जंगल में बाघ, तेंदुआ, हिरन समेत कई वन्यजीवों के दीदार होते हैं।

वहीं, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक नजारा और भी मनमोहक हो जाता है। खासकर शारदा सागर डैम का विशाल जलक्षेत्र प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी से गुलजार हो उठता है। हर वर्ष साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में तापमान गिरने के साथ ही वहां रहने वाले प्रवासी पक्षी अनुकूल मौसम और भोजन की तलाश में भारतीय क्षेत्रों का रुख करते हैं। ऐसे में ये पक्षी पीलीभीत टाइगर रिजर्व के शारदा सागर डैम, शारदा नदी और अन्य जलाशयों में पहुंचते हैं।

इस बार भी बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान पक्षियों का आगमन हो चुका है। डैम के पानी में तैरते पक्षियों के झुंड दूर से ही आकर्षित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।