पीलीभीत टाइगर रिजर्व: बाघ घेरने पर 11 गाइड-ड्राइवर निष्कासित
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जंगल में पर्यटन के दौरान वन्यजीवों के स्वतंत्र विचरण में बाधा पहुंचाने पर 11 गाइड व सफारी वाहन चालक हटा दिए गए। इन सभी ने विचरण करते बाघ के दोनों ओर सफारी वाहन लगा दिए थे ताकि पर्यटक करीब से देख सकें। चालकों व गाइड की इस हरकत से बाघ असहज हो गया था, जोकि पर्यटकों पर हमला भी कर सकता था।
इसी तरह बाइरफरकेशन पर भी बाघ के फोटो खींचने के लिए पर्यटक सफारी वाहन से नीचे उतर गए थे। गुरुवार को दोनों प्रकरण की जांच पूरी होने पर प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने आरोपितों की सेवाएं समाप्त कर दीं।सात दिसंबर को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साइफन (खारजा-खीरी ब्रांच नहर के पुल) पर बाघ विचरण कर रहा था।
बाघ से 50-50 मीटर दूर खड़े थे सफारी वाहन
उसी दौरान दोनों ओर से आए सफारी वाहन बाघ से 50-50 मीटर दूर खड़े हो गए थे। चालकों ने वाहन पीछे नहीं हटाए, ताकि पर्यटक बाघ को देख सकें। इस बीच रास्ता न मिलने पर बाघ ठिठक गया था। बाद में एक चालक ने वाहन पीछे किया।
आठ दिसंबर को इस प्रकरण को वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तब प्रभागीय वनाधिकारी ने जांच बैठाई। उसी दिन बाइफरकेशन पर भी बाघ के फोटो खींचने के लिए पर्यटक सफारी वाहन से नीचे उतर गए थे।
इसका भी वीडियो प्रसारित हुआ था। उन्होंने बताया कि जंगल सफारी से उतरने की मनाही है। वाहन चालक और टूरिस्ट गाइड रिजवान, अमजद, नफीस, राजीव, रजनीश और साधुन राय को अंतिम जांच होने तक हटा दिया। बाइफरकेशन पर फोटो क्लिक करने के मामले में नवाब, राजेंद्र, गुरेंद्र, मनजिंदर और अमन को एक माह के लिए जंगल से निलंबित किया गया।
