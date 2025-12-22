बाघ का रोमांच और सर्दी की छुट्टियाें डबल मजा, कड़ाके की ठंड में टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी में पर्यटकों की मौज-मस्ती
संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। सर्दी का खूब प्रकोप चल रहा है। शीतलहर के चलते प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश भी घोषित कर दिया, लेकिन पीलीभीत टाइगर का पर्यटन अभी भी फुल ही चल रहा है। अब सर्दियों की छुट्टियां बिताने के लिए वीआइपी भी यहां पर पहुंचने लगे हैं।
सर्दी के अवकाश में आने लगे वीआईपी, हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी पहुंचे
वीकेंड होने की वजह से रविवार और शनिवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व का पर्यटन अक्सर फुल हो जाता है। इस रविवार को भी टाइगर रिजर्व में 500 से अधिक पर्यटक जंगल सफारी के लिए पहुंचे। देखते ही देखते पर्यटन फुल हो गया। सुबह की सफारी में चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन फिर भी पर्यटक मुस्तफाबाद बुकिंग काउंटर पर पहुंच गए। कड़ाके की ठंड में भी पर्यटक जंगल सफारी का आनंद लेते रहे। दोपहर को धूप भी खिल गई। दूसरी पाली में सफारी करने वाले पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी।
कंपा देने वाली सर्दी और घना कोहरा होने के बावजूद तड़के पहुंच गए पर्यटक
बुकिंग काउंटर पर सफारी के लिए पर्यटक कतार में खड़े रहे। देखते ही देखते सभी सफारी वाहन बुक हो गए। बराही गेट से भी पर्यटन काफी अच्छा चला। यहां भी सभी वाहनों को बुक कर लिया गया। टाइगर रिजर्व पहुंचे पर्यटकों ने जंगल सफारी के दौरान बाघ समेत विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों को देखा। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों में प्रकृति को निहारा। खिली हुई धूप में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों ने खूब मौज-मस्ती की। इस दौरान पर्यटक काफी रोमांचित हो गये।
अब सर्दियों में छुटियां बिताने के लिए वीआईपी ने भी टाइगर रिजर्व की तरफ रुख कर लिया है। रविवार को हाई कोर्ट कोनाल रवि के लिए जज भी मुस्तफाबाद गेस्ट हाउस पर पहुंचे। प्रशासनिक अफसर उनकी व्यवस्था में लगा रहा। वन रेंजर सहेंद्र कुमार यादव ने बताया कि रविवार को पर्यटन फुल रहा। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या काफी है।
