    पीलीभीत में सुअर पालन के नाम पर पांच करोड़ ठगे, अब मांगी 1.80 करोड़ की रंगदारी

    By Peeyush Dubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:08 PM (IST)

    पीलीभीत में एक सराफा व्यापारी से सुअर पालन के नाम पर सात वर्षों में पांच करोड़ रुपये की ठगी हुई। आरोपी ने बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम पर भी पैसे लिए। अब एक करोड़ 80 लाख रुपये की रंगदारी मांगने पर व्यापारी ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। कस्बा के एक सराफा व्यापारी को कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहने वाले युवक ने सुअर पालन कराने के नाम पर सात वर्षों में करीब पांच करोड़ रुपये की ठगी कर ली। बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम पर भी ठगी की गई। अब एक करोड़ 80 लाख रुपये की रंगदारी मांगने पर सराफा व्यापारी ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कराई है।

    नगर के मोहल्ला दुबे निवासी राजीव नाथ अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह ईदगाह चौराहा पर सराफा की दुकान चलाते हैं। वर्ष 2017-18 के पास नागीपुर अखौला निवासी सुनील कुमार उनके पास आया और सुअर पालन फार्म खोलकर उन्हें विक्रय व क्रय में मुनाफे का आश्वासन दिया तो उन्होंने दो लाख रुपये देकर काम शुरू कराया।

    एक वर्ष के अंदर 30-40 लाख रुपये वह और ले गया, इसके बाद सुनील कुमार ने तीन लाख रुपये मुनाफा बताकर वापस किए। बाद में कोविड का समय आते ही उसने बताया कि अब काम बंद हो गया है। इसके पश्चात वर्ष 2023 में सुनील ने दोबारा काम करने को कहा और 10 लाख रुपये ले गया और कहा कि ट्रेन के माध्यम से सुअरों को बिक्री करने के लिए दीनापुर नागालैंड भेजना है।

    इस बाबत 20 लाख रुपये फिर ले गया। इसके पश्चात ट्रेन खराबी पर माल वापसी की बात कहते हुए चार लाख रुपये और ले लिए, इसके पश्चात वर्ष 2024 में सुनील ने कहा कि सुअरों के मरने और रखने से फैली गंदगी की वजह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसे रोकने के लिए शाहजहांपुर एक मंत्री को देने के नाम पर 50 लाख रुपये ले लिए, इसके बाद डराकर शाहजहांपुर के प्रशासनिक अधिकारी और बरेली के बड़े प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर 90 लाख रुपये और ले लिए, इसके बाद प्रदेश सरकार के एक मंत्री को कार्रवाई से बचने के नाम पर नकद एक करोड़ 80 लाख रुपये अन्य सुअर कारोबारी के साथ किसी अधिकारियों के माध्यम से देने की बात कहते हुए 80 लाख रुपये, जिसे देने में असमर्थता जताई।

    इसके बाद सुनील मुझे परिवार समेत खत्म करने की धमकी देने लगा। वर्ष 2024-25 तक सुनील सराफ से 5 करोड़ नकद व आनलाइन धोखाधड़ी कर ठगी की। अब वह रंगदारी के रूप में 1.80 करोड़ रुपये और मांग रहा है। न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी पंजीकृत करने के बाद उक्त सुनील की तलाश शुरू कर दी है।