संवाद सहयोगी, कलीनगर (पीलीभीत)। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र काफी विस्तृत है। जंगल की सीमा से सटे कई गांवों की आबादी बसी हुई है। जंगल और आबादी के बीच बढ़ती गतिविधियां अब वन्यजीवों के साथ-साथ ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बनती जा रही हैं।

शारदा सागर डैम की तलहटी में बसे गांवों में घूमने वाले बेसहारा पशुओं को ग्रामीण फसलों के नुकसान से बचने के लिए गांवों से खदेड़ रहे हैं। ऐसे में पशुओं के झुंड शारदा सागर डैम के किनारे और जंगल की सीमा पर पहुंचकर ठहर रहे हैं।

इनमें से कई पशु जंगल के अंदर तक प्रवेश कर रहे हैं। इससे बाघों को आसान शिकार मिल रहा है। जंगल के किनारे और डैम के आसपास प्रतिदिन बेसहारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। शिकार की तलाश में जंगल से बाहर निकलने वाले बाघ इन पशुओं को निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले चूका हेड के पास डैम किनारे एक बाघ ने पशुओं के झुंड में शामिल बछड़े का शिकार कर लिया था।