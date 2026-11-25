जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में वाहनों के बढ़ते दबाव से ध्वस्त हुई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन ने धीमी चाल से प्रयास शुरू कर दिए हैं। शहर में एक मार्ग पर यातायात का दबाव कम करने और सड़कों के बीच संपर्क मजबूत करने के लिए पीलीभीत रोड से नैनीताल रोड तक नया संपर्क मार्ग बनाया जाएगा।

नगर निगम की अगुआई में यातायात पुलिस, एनएचएआइ और अन्य विभागों के विशेषज्ञों की ओर से कराए गए व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) में इसे शहर के अधूरे सड़क संपर्कों को पूरा करने की अहम कड़ी माना गया है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि सीएमपी में विशेषज्ञों ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इसमें शहर में यातायात को अलग-अलग मार्गों पर वितरित करने के लिए जालीनुमा सड़क नेटवर्क विकसित करने की जरूरत बताई गई है।