पीलभीत में शीतलहर और कोहरे का कहर, कक्षा आठ तक के स्कूलों में अवकाश घोषित
पीलीभीत में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए बीएसए ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 20 दिसंबर का अवकाश घोषित कर दिया है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए बीएसए ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 20 दिसंबर का अवकाश घोषित कर दिया है।
पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत और आस-पास के क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो जा रही है, जिससे स्कूल जाने वाले नौनिहालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों की ओर से भी लगातार ठंड को देखते हुए छुट्टियां करने की मांग की जा रही थी।
बीएसए रोशनी सिंह की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि यह अवकाश जनपद के सभी परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और सीबीएसई और आईसीएसई समेत सभी बोर्ड के स्कूलों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
वहीं, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल छात्र-छात्राओं के लिए ही शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। शिक्षकों और गैर-शिक्षण स्टाफ को विभागीय कार्यों और पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के संपादन हेतु विद्यालय में उपस्थित रहना होगा।
शीतलहर और अत्यधिक कोहरे के कारण छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में हो रही असुविधा को देखते हुए कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।- रोशनी सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।