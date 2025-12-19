पीलभीत में शीतलहर और कोहरे का कहर, कक्षा आठ तक के स्कूलों में अवकाश घोषित

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में बढ़ती ठंड और घने कोहरे के प्रकोप को देखते हुए बीएसए ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर 20 दिसंबर का अवकाश घोषित कर दिया है।

पिछले कुछ दिनों से पीलीभीत और आस-पास के क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो जा रही है, जिससे स्कूल जाने वाले नौनिहालों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अभिभावकों की ओर से भी लगातार ठंड को देखते हुए छुट्टियां करने की मांग की जा रही थी।