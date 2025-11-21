Pilibhit News: सड़क पर आए बंदरों को बचाने के चक्कर में स्कूल वैन खाई में गिरी, 7 मासूम घायल

पीलीभीत में एक स्कूल वैन सड़क पर बंदरों को बचाने के प्रयास में खाई में गिर गई, जिससे सात बच्चे घायल हो गए। चालक ने बंदरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वैन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

क्षतिग्रस्त स्कूल वैन