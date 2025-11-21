Language
    Pilibhit News: सड़क पर आए बंदरों को बचाने के चक्कर में स्कूल वैन खाई में गिरी, 7 मासूम घायल

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:23 PM (IST)

    पीलीभीत में एक स्कूल वैन सड़क पर बंदरों को बचाने के प्रयास में खाई में गिर गई, जिससे सात बच्चे घायल हो गए। चालक ने बंदरों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वैन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घायल बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

    क्षतिग्रस्त स्कूल वैन

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर से माधोटांडा की ओर जाने वाले रोड पर लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। वैन में सवार सात बच्चे घायल हो गए, जिसमें तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    चार बच्चों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनके घर भेज दिया गया। हादसा माधोटांडा पीलीभीत रोड पर स्थित सिद्ध बाबा के पास हुआ। स्कूली वैन सड़क पर आए बंदरों को बचाने के चक्कर में पलट गई। स्कूल प्रबंधन की ओर से बच्चों का इलाज कराया जा रहा है।