पीलीभीत में 32 सड़कों का होगा कायाकल्प, शासन से 21.91 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। वर्षों से जर्जर और बदहाल 32 सड़कों की जल्द तस्वीर बदली नजर आएगी। विधायक की मांग पर सभी सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 21.91 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इससे लोगों की राह आसान होगी। वे सुगमता से सफर कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विधायक बाबूराम पासवान की तरफ से उत्तराखंड और नेपाल सीमा से सटी सड़कों के अलावा आस-पास जिलों की लगती सीमा के किनारे की सड़कों की मरम्मत और नवनिर्माण का पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। सीएम ने इसको काफी गंभीरता से लेते हुए सड़कों के रूप में एक बड़ी सौगात दी है। इसमें कई ऐसी सड़कें शामिल हैं जो लंबे समय से जर्जर थीं।

शारदा सागर डैम से बूंदीभूड़ तक जर्जर सड़क भी इसमें शामिल है। नेपाल सीमा से सटे गांव टिल्ला नंबर चार से वन विभाग की चौकी तक मार्ग की विशेष मरम्मत होगी। पीलीभीत बस्ती मार्ग से त्रेतानाथ मंदिर मार्ग, थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र की सड़कों का भी जीर्णोद्धार होगा।