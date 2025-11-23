Language
    पीलीभीत में 32 सड़कों का होगा कायाकल्प, शासन से 21.91 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

    By Umesh Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:07 PM (IST)

    पीलीभीत के पूरनपुर में 32 जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए 21.91 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। विधायक बाबूराम पासवान के अनुरोध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह धनराशि जारी की है। इससे शारदा सागर डैम, नेपाल सीमा से सटे गांव और बाढ़ कटान पीड़ित गांवों के मार्गों का जीर्णोद्धार होगा, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी।

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। वर्षों से जर्जर और बदहाल 32 सड़कों की जल्द तस्वीर बदली नजर आएगी। विधायक की मांग पर सभी सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 21.91 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इससे लोगों की राह आसान होगी। वे सुगमता से सफर कर सकेंगे।

    विधायक बाबूराम पासवान की तरफ से उत्तराखंड और नेपाल सीमा से सटी सड़कों के अलावा आस-पास जिलों की लगती सीमा के किनारे की सड़कों की मरम्मत और नवनिर्माण का पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। सीएम ने इसको काफी गंभीरता से लेते हुए सड़कों के रूप में एक बड़ी सौगात दी है। इसमें कई ऐसी सड़कें शामिल हैं जो लंबे समय से जर्जर थीं।

    शारदा सागर डैम से बूंदीभूड़ तक जर्जर सड़क भी इसमें शामिल है। नेपाल सीमा से सटे गांव टिल्ला नंबर चार से वन विभाग की चौकी तक मार्ग की विशेष मरम्मत होगी। पीलीभीत बस्ती मार्ग से त्रेतानाथ मंदिर मार्ग, थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र की सड़कों का भी जीर्णोद्धार होगा।

    बाढ़ कटान पीड़ित गांव चंदिया हजारा से कालोनी नंबर छह तक संपर्क मार्ग की विशेष मरम्मत की जाएगी। विधायक ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए धनराशि भी अवमुक्त हो गई है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। अच्छी सड़कों से राह आसान होने के साथ ही विकास के भी द्वार खुलेंगे।