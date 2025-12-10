जागरण संवाददाता, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश सरकार ने ज़िले में सड़क और सेतु निर्माण के लंबे समय से लंबित प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद की पहल और स्थानीय विधायकों के प्रयासों से ज़िले को यह बड़ी सौगात मिली है।

पूरनपुर-खटीमा मार्ग पर स्थित चार लघु सेतुओं के निर्माण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए 9.75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, ज़िले की 28 सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए 17 करोड़ की लागत मंजूर की गई है, इससे इन मार्गों की सूरत बदलेगी। कुल मिलाकर, 26.75 करोड़ के कार्यों को मंजूरी मिली है।