Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत के कलीनगर में रोड निर्माण को मिला बजट, टेंडर प्रक्रिया बाद शुरू होगा काम

    By Peeyush Dubey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:19 PM (IST)

    पीलीभीत के कलीनगर में जिला मुख्यालय को जाने वाली पीलीभीत रोड पिछले साल बरसात में जमुनिया गांव के पास कट गई थी। पूरनपुर कलीनगर रोड भी खारजा नहर पुल के ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, कलीनगर। जिला मुख्यालय जाने वाला पीलीभीत रोड पिछले साल झमाझम बरसात के दौरान जमुनिया गांव के निकट दो स्थानों पर पुलियों सहित कट गया था। इसके अलावा पूरनपुर कलीनगर रोड भी खारजा नहर पुल के करीब कट गया था। शासन से रोड निर्माण के लिए बजट जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर निर्माण शुरू होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिछले वर्ष जून माह में हुई भीषण बरसात के दौरान माधोटांडा पीलीभीत जिला रोड जमुनिया गांव के निकट दो स्थानों पर बनी पुलियों समेत ध्वस्त हो गया था। रोड और पुलियों के कटने से वहां गहरा गड्ढा बन जाने से वाहनों का संचालन ठप हो गया, जिससे जिला मुख्यालय जाने के लिए क्षेत्र वासियों को लम्बा चक्कर काटना पड़ता था।

    तात्कालीन डीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने दोनों स्थानों पर मिट्टी रोड़ा का भराव कराने से आवागमन शुरू हो गया। इनके निर्माण की मांग लगातार होने से रोड निर्माण के लिए शासन से बजट जारी हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता मनोज कुमार साहू ने बताया कि रोड निर्माण के लिए बजट जारी हुआ है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।