पीलीभीत के कलीनगर में रोड निर्माण को मिला बजट, टेंडर प्रक्रिया बाद शुरू होगा काम

संवाद सहयोगी, कलीनगर। जिला मुख्यालय जाने वाला पीलीभीत रोड पिछले साल झमाझम बरसात के दौरान जमुनिया गांव के निकट दो स्थानों पर पुलियों सहित कट गया था। इसके अलावा पूरनपुर कलीनगर रोड भी खारजा नहर पुल के करीब कट गया था। शासन से रोड निर्माण के लिए बजट जारी होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी होने पर निर्माण शुरू होगा।

पिछले वर्ष जून माह में हुई भीषण बरसात के दौरान माधोटांडा पीलीभीत जिला रोड जमुनिया गांव के निकट दो स्थानों पर बनी पुलियों समेत ध्वस्त हो गया था। रोड और पुलियों के कटने से वहां गहरा गड्ढा बन जाने से वाहनों का संचालन ठप हो गया, जिससे जिला मुख्यालय जाने के लिए क्षेत्र वासियों को लम्बा चक्कर काटना पड़ता था।