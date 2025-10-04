कार का टायर बदल रहे तीन लोगों को ट्रक ने रौंदा, पांच लोग घायल; नेपाल के काठमांडू जा रहे थे सभी

पीलीभीत के बीसलपुर में भड़रिया मोड़ पर टायर बदलते समय एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। मृतकों में एक नेपाल के काठमांडू निवासी निखिल भी शामिल हैं। निखिल की पत्नी अंजलि और मां पूजा भी घायलों में हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बीसलपुर थाना क्षेत्र की भड़रिया मोड़ पर सड़क किनारे कार का पंचर टायर बदला जा रहा था, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। जिससे कार में सवार तीन लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए।

यह हादसा शनिवार सुबह लगभग पांच बजे हुआ है। मृतकों में एक की पहचान नेपाल के काठमांडू निवासी निखिल के रूप में हुई है। निखिल की पत्नी अंजलि और मां पूजा समेत पांच लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अंजली की हालत गंभीर होने पर गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया है। निखिल की मां पूजा ने बताया कि उसका बेटा निखिल बहु अंजली समेत लोग दिल्ली से अर्टिगा कार में सवार होकर नेपाल के काठमांडू जा रहे थे। सुबह उनकी कार बीसलपुर थाना क्षेत्र के भड़रिया मोड़ के पास पहुंची, तभी कार का पिछला टायर पंचर हो गया।

चालक कार को सड़क किनारे लगाकर टायर बदलने लगा। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े यात्रियों और कार को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे मौके पर निखिल समेत तीन लोगों की मौत हो गई।