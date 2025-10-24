पीलीभीत में बरेली हरिद्वार हाईवे मार्ग पर सड़क किनारे खड़े युवक को तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, मौत

संवाद सहयोगी, बीसलपुर। बरेली हरिद्वार हाईवे मार्ग पर तेज रफ्तार से जा रहे अज्ञात बाहन की टक्कर से नगर के युवक की मृत्यु हो गई। बरेली पुलिस ने पोस्टमार्टम करने केबाद मृतक के शव को स्वजन को सौंप दिया। शव घर आते ही परिवार में मातम छा गया, जबकि एक अन्य सड़क हादसे में दो लोग घायल हो गए।

नगर के मुहल्ला दुर्गा प्रसाद की सूरज कालोनी निवासी 27 वर्षीय टिंकू शर्मा गुरुवार को घर से हरिद्वार में अपने भाई छोटेलाल शर्मा के पास गए थे। वह हरिद्वार में नौकरी करने की तलाश में निकाला था। बरेली पहुंच कर, बरेली हरिद्वार हाईवे मार्ग पर हरिद्वार जाने वाली वाहन की तलाश में खड़े था। इसी दौरान तेज रफ्तार से जा रहे अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। युवक को टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से अपनी गाड़ी सहित भागने में सफल रहा।

सूचना मिलने पर बरेली पुलिस ने कापोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के स्वजन को शव सौंप दिया। भाई रिंकू ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है, इसीलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। उसका भाई अविवाहित था। हरिद्वार में नौकरी की तलाश में गया था।