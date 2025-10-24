Language
    पीलीभीत में बरेली हरिद्वार हाईवे मार्ग पर सड़क किनारे खड़े युवक को तेज रफ्तार वाहन ने कुचला, मौत

    By Peeyush Dubey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:16 PM (IST)

    पीलीभीत में बरेली-हरिद्वार हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में सड़क किनारे खड़े एक युवक को तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और वाहन की तलाश जारी है।

    संवाद सहयोगी, बीसलपुर। बरेली हरिद्वार हाईवे मार्ग पर तेज रफ्तार से जा रहे अज्ञात बाहन की टक्कर से नगर के युवक की मृत्यु हो गई। बरेली पुलिस ने पोस्टमार्टम करने केबाद मृतक के शव को स्वजन को सौंप दिया। शव घर आते ही परिवार में मातम छा गया, जबकि एक अन्य सड़क हादसे में दो लोग घायल हो गए।

    नगर के मुहल्ला दुर्गा प्रसाद की सूरज कालोनी निवासी 27 वर्षीय टिंकू शर्मा गुरुवार को घर से हरिद्वार में अपने भाई छोटेलाल शर्मा के पास गए थे। वह हरिद्वार में नौकरी करने की तलाश में निकाला था। बरेली पहुंच कर, बरेली हरिद्वार हाईवे मार्ग पर हरिद्वार जाने वाली वाहन की तलाश में खड़े था। इसी दौरान तेज रफ्तार से जा रहे अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। युवक को टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से अपनी गाड़ी सहित भागने में सफल रहा।

    सूचना मिलने पर बरेली पुलिस ने कापोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक के स्वजन को शव सौंप दिया। भाई रिंकू ने बताया कि टक्कर मारने वाले वाहन के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है, इसीलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। उसका भाई अविवाहित था। हरिद्वार में नौकरी की तलाश में गया था।

    इसके अलावा नगर के मुुहल्ला दुवे निवासी सजल अपने साथी सार्थक के साथ बाइक से जरूरी कार्य से पीलीभीत जा रहे थे। दिवाली गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रहे साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठे, जिससे बाइक गिर गई। घायल दोनों युवकों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।