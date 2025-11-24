Language
    पीलीभीत में हाईवे पर पिकअप और बाइक की टक्कर में एक की मौत, पत्नी और दो बेटियां घायल

    By Umesh Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    पीलीभीत के पूरनपुर में पत्नी और बेटियों के साथ रिश्तेदारी में जा रहे बाइक सवार को प्याज भरी पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीररूप से घायल हो गया। सीएचसी लाने पर मृत घोषित कर दिया गया। उसकी दो बेटियों के भी चोटें आईं। पिकअप सड़क पर ही पलट गई।

    संवाद सहयोगी, पूरनपुर। पत्नी और बेटियों के साथ रिश्तेदारी में जा रहे बाइक सवार को प्याज भरी पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीररूप से घायल हो गया। सीएचसी लाने पर मृत घोषित कर दिया गया। उसकी दो बेटियों के भी चोटें आईं। पिकअप सड़क पर ही पलट गई।

    कोतवाली क्षेत्र के गांव खमरिया पट्टी निवासी धनीराम सोमवार की दोपहर पत्नी मोरकली, पुत्री आराध्या और ममता के साथ बाइक पर सवार होकर बंडा थाना क्षेत्र के गांव उगनापुर निवासी नाती की शादी में शामिल होने जा रहे थे। घुंघचाई पेट्रोल पंप के पास पूरनपुर तरफ जा रही प्याज भरी पिकअप से उनकी बाइक सामने से टकरा गई। हादसे में धनीराम और उनकी दोनों बेटियां बुरी तरह से घायल हो गईं। सूचना पर पुलिस पहुंच गई।

    एंबुलेंस की मदद से घायलों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां डाक्टर ने धनीराम को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण की मृत्यु से स्वजन में चीत्कार मच गया। बड़ी संख्या में लोग सीएचसी पहुंच गए। धनीराम की छह बेटिया हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। पांच अभी अविवाहित हैं।

    ग्रामीण की मृत्यु से पत्नी मोरकली और बेटियां बदहवास हैं। टक्कर लगने के बाद पिकअप सड़क पर ही पलट गई। सूचना पर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।