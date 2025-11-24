पीलीभीत में हाईवे पर पिकअप और बाइक की टक्कर में एक की मौत, पत्नी और दो बेटियां घायल

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। पत्नी और बेटियों के साथ रिश्तेदारी में जा रहे बाइक सवार को प्याज भरी पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीररूप से घायल हो गया। सीएचसी लाने पर मृत घोषित कर दिया गया। उसकी दो बेटियों के भी चोटें आईं। पिकअप सड़क पर ही पलट गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोतवाली क्षेत्र के गांव खमरिया पट्टी निवासी धनीराम सोमवार की दोपहर पत्नी मोरकली, पुत्री आराध्या और ममता के साथ बाइक पर सवार होकर बंडा थाना क्षेत्र के गांव उगनापुर निवासी नाती की शादी में शामिल होने जा रहे थे। घुंघचाई पेट्रोल पंप के पास पूरनपुर तरफ जा रही प्याज भरी पिकअप से उनकी बाइक सामने से टकरा गई। हादसे में धनीराम और उनकी दोनों बेटियां बुरी तरह से घायल हो गईं। सूचना पर पुलिस पहुंच गई।

एंबुलेंस की मदद से घायलों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां डाक्टर ने धनीराम को मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण की मृत्यु से स्वजन में चीत्कार मच गया। बड़ी संख्या में लोग सीएचसी पहुंच गए। धनीराम की छह बेटिया हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। पांच अभी अविवाहित हैं।