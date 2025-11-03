Pilibhit News: अवैध संबंध बने हत्या का कारण, आशीष हत्याकांड का पर्दाफाश

संवाद सहयोगी जागरण बीसलपुर। दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ढकिया रंजीत निवासी आशीष कुमार गंगवार के हत्याकांड का कोतवाली पुलिस ने एक सप्ताह में राजफाश कर दिया। पुलिस के मुताबिक आशीष की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई। आशीष कुमार की हत्या रिश्ते की मामी से अवैध संबंधों को लेकर की गई थी। सात लोगों ने मिलकर डंडों व लोहे की राड से पीटकर मार डाला था। इस मामले में नामजद आरोपितों समेत पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वहीं दो आरोपित अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

पुलिस ने आशीष हत्याकांड का एक सप्ताह में किया राजफाश पीलीभीत मार्ग स्थित केकेएस स्कूल के पास नहर की पटरी के नीचे 27 अक्टूबर को एक युवक का मिला था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे तो उन्होंने आसपास के लोगों के जानकारी तो शव की शिनाख्त दियोरिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ढकिया रंजीत निवासी आशीष कुमार गंगवार के रूप में हुई।

इसके बाद पुलिस ने उनकी पत्नी अनामिका गंगवार को मामले की सूचना दी। अनामिका ने 27 अक्टूबर को अतुल कुमार उर्फ छोटू निवासी ढकिया रंजीत और मनोज कुमार निवासी ग्राम महमूदपुर तहसील फरीदपुर जनपद बरेली के विरुद्ध कोतवाली में अपने पति की हत्या कर देने की रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी। इसके बाद से पुलिस ने इन हत्यारोपितों की तलाश करना शुरू कर दिया।

सात आरोपितों ने की थी हत्या नामजद समेत पांच को भेजा जेल पुलिस ने एक नवंबर को रात करीब साात बजे अतुल उर्फ छोटू और मनोज कुमार को डिग्री कालेज के नजदीक स्थित नहर पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की निशान देही पर हत्या में प्रयुक्त एक डंडा तथा लोहे की राड बरामद कर ली गई। पुलिस ने आरोपितों से कड़ाई से पूछताछ की उन्होंने अपना नाम छोटू व मनोज बताया।

पुलिसिया पूछताछ में पता चला कि आशीष कुमार के अतुल उर्फ छोटू की पत्नी से कुछ अवैध संबंध हो गए थे जिस कारण 26 अक्टूबर की रात को अतुल और मनोज कुमार ने अपने साथियों धीरेंद्र प्रताप गंगवार, गंगाराम, सौरभ मिश्रा, सौरभ गंगवार व रामू राठौर से मिलकर आशीष को शराब पिलाकर लाठी डंडों व सरिया से पीट-पीटकर मार डाला।

आशीष की मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव को छुपाने के उद्देश्य से नहर पटरी के पास फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में वांछित अन्य अभियुक्त में से धीरेंद्र प्रताप उर्फ क्लिंटन हाल निवासी पटेल नगर व मूल निवासी ग्राम रसूला थाना भुता बरेली, रामू राठौर पुत्र राजपाल निवासी पटेल नगर के अलावा रजत मिश्रा उर्फ सौरभ मिश्रा वासी पटेल नगर को बरेली मार्ग स्थित भड़रिया मोड़ से गिरफ्तार कर लिया।