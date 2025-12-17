प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर हत्या, पीलीभीत पुलिस ने रघुनंदन हत्याकांड का किया खुलासा

संवाद सहयोगी, जागरण। पूरनपुर। रघुनंदन की हत्या उसके दोस्तों ने प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर की थी। रघुनंदन की एक रिश्तेदार से हत्यारोपित का प्रेम प्रसंग था। उसका रघुनंदन ने विरोध शुरू कर दिया था। इसी को लेकर आरोपितों ने उसे रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त इंटरलाकिंग ईंट और एक दूसरी ईंट का आधा टुकड़ा बरामद कर जेल भेज दिया।

रघुनंदन के एक रिश्तेदार से एक आरोपित का था प्रेम प्रसंग थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव नवदिया मुंजप्ता में विगत आठ दिसंबर को एक गन्ने के खेत से खून लगे कपड़े, मानव खोपड़ी और हड्डी आदि बरामद हुई थी। कपड़ों से दीपावली के दिन से गायब युवक रघुनंदन के रूप में शिनाख्त की गई थी। रघुनंदन के भाई चुन्नीलाल की तरफ से पुलिस ने गांव के ही उसके दोस्त सोनपाल और सोनू के विरुद्ध हत्या की प्राथमिक लिख जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद, दोनों आरोपितों को जेल पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि सोनपाल का रघुनंदन की एक रिश्तेदार से प्रेम प्रंसग था। इसका रघुनंदन को पता चलने पर वह सोनपाल पर शक करने लगा। प्रेम प्रसंग की बात पर सोनपाल और रघुनंदन की दीपावली से पहले कहासुनी हुई। दीपावली की रात को आरोपित सोनपाल रघुनंदन को शराब पिलाकर गांव के बाहर स्कूल के पास ताश खेलने के लिए ले गया। वहां गांव के अन्य कई लोग ताश खेल रहे थे। रघुनंदन के उठ कर वहां जाने से सोनपाल और सोनू उसके पीछे चल दिए।

शराब पीने का लालच देकर एक पूर्व प्रधान के घर के पास शौचालय के सामने ले गए सोनपाल, रघुनंदन को अपने घर पर ले गया। वहां तीनों ने बहुत जमकर शराब पी। रघुनंदन को ज्यादा नशा होने उसे गांव के बाहर शराब पीने का लालच देकर एक पूर्व प्रधान के घर के पास शौचालय के सामने ले गए। रघुनंदन और सोनपाल के बीच कहासुनी होने लगी। सोनू ने रास्ते में पड़ा ईंट का आधा टुकड़ा उठाकर रघुनन्दन के मुंह पर मार दिया।

ईंट लगने से रघुनंदन नीचे गिर गया। सोनपाल ने सीमेंट की इंटर लॉकिंग ईंट उठाकर रघुनंदन के सिर पर दो से तीन बार मारी। इससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दोनों ने पास में स्थित एक ग्रामीण के गन्ने के खेत में शव ले जाकर डाल दिया और फरार हो गए।



घटना के दूसरे दिन फरार हुआ आरोपित रघुनंदन की हत्या करने के बाद आरोपित सोनपाल काम करने जाने का बहाना बनाकर दूसरे दिन से फरार हो गया। पुलिस ने उसे कई बार बुलाया लेकिन वह नहीं आया। इससे पुलिस का शक और गहरा गया। गिरफ्तार होने के बाद ही उसने घटना कारित करना कबूल कर लिया।