जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां अब परवान चढ़ने लगी हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसी बीच जनपद को 57 लाख 34 हजार पांच सौ बैलेट पेपर आवंटित किए गए हैं, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच कोषागार और निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर रखवाया गया है।

चार पदों के लिए आए अलग-अलग मत पत्रपंचायत चुनाव में चार अलग-अलग पदों ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए मतदान होना है। इन सभी पदों के लिए अलग-अलग रंगों के बैलेट पेपर मंगवाए गए हैं। प्रशासन का मुख्य फोकस इस बार मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। 57 लाख 34 हजार पांच सौ से अधिक बैलेट पेपरों की संख्या यह दर्शाती है कि जिले में मतदाताओं की बढ़ती संख्या के अनुरूप पर्याप्त बैकअप रखा गया है।



सुरक्षा के कड़े इंतजाम

तहसील स्तर पर तैयारीबैलेट पेपर आने के बाद अब जिला निर्वाचन कार्यालय मतपेटियों बैलेट बाक्स की साफ-सफाई और मरम्मत के कार्य में जुट गया है। पीलीभीत के सातों ब्लाकों अमरिया, मरौरी, ललौरीखेड़ा, बरखेड़ा, बिलसंडा, बीसलपुर और पूरनपुर में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन भी तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव की तारीखें घोषित होते ही पूरी मशीनरी को सक्रिय कर दिया जाएगा।मतदाता पुनरीक्षण पर भी जोरबैलेट पेपर की सुरक्षा के साथ-साथ प्रशासन मतदाता सूची को भी अंतिम रूप देने में लगा है।