पीलीभीत में सीवर टैंक की खोदाई के दौरान पांच मजदूर दबे, एक की मौत

संवाद सूत्र, माधोटांडा। टाइगर रिजर्व के किनारे एक निर्माणाधीन रिसोर्ट में सीवर टैंक की खोदाई के दौरान मिट्टी धसने से पांच मजदूर दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मजदूरों को बाहर निकाला। सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य मजदूरों का भी इलाज किया जा रहा है।

माधोटांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोटांडा बाइफरकेशन मार्ग पर पीलीभीत निवासी सुनील साहू का एक निर्माणाधीन रिसोर्ट है। यहां पर काफी समय से कार्य चल रहा था। गुरुवार को रिसोर्ट के भीतर सीवर टैंक की खोदाई चल रही थी। बुलडोजर मशीन के द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे थे। पिपरिया संतोष गांव निवासी मोईन 28 पुत्र नूर मोहम्मद अपने चचेरे भाई हसनैन और गांव के रवि व डगा निवासी शादाव व आसिफ के साथ रिसोर्ट के भीतर कार्य कर रहे थे। सुबह लगभग 10:30 बजे मोईन गड्ढे की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान गड्ढे के ऊपर पड़ी मिट्टी भरभरा कर गिर गई। मिट्टी के ढेर में मोईन दब गया। उसको बचाने के लिए जैसे ही हसनैन, रवि, शादाब और आसिफ गड्ढे में उतरे तभी ऊपर से और मिट्टी गिर गई, जिससे सभी लोग मिट्टी में दब गए।

उधर, बुलडोजर के चालक ने घटना को देखा तो वह चिल्लाने लगा। रिसोर्ट में मौजूद अन्य लोग भी आ गए। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला। लेकिन मोईन काफी नीचे दबा था इसलिए उसको निकालने में भी समय लग गया। काफी मुश्किल से मोईन को बाहर निकाला गया तो उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई थी। घटना में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिसोर्ट के लोग प्राइवेट कार से सभी को जिला अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान मोईन की मृत्यु हो गई। शादाब की भी हालत गंभीर बनी हुई है।