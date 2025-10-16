पीलीभीत में सीवर टैंक की खोदाई के दौरान पांच मजदूर दबे, एक की मौत
पीलीभीत में सीवर टैंक की खुदाई करते समय पांच मजदूर मिट्टी में दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई और चार घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। यह घटना निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करती है।
संवाद सूत्र, माधोटांडा। टाइगर रिजर्व के किनारे एक निर्माणाधीन रिसोर्ट में सीवर टैंक की खोदाई के दौरान मिट्टी धसने से पांच मजदूर दब गए। मौके पर मौजूद लोगों ने मजदूरों को बाहर निकाला। सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य मजदूरों का भी इलाज किया जा रहा है।
माधोटांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माधोटांडा बाइफरकेशन मार्ग पर पीलीभीत निवासी सुनील साहू का एक निर्माणाधीन रिसोर्ट है। यहां पर काफी समय से कार्य चल रहा था। गुरुवार को रिसोर्ट के भीतर सीवर टैंक की खोदाई चल रही थी। बुलडोजर मशीन के द्वारा गड्ढे खोदे जा रहे थे। पिपरिया संतोष गांव निवासी मोईन 28 पुत्र नूर मोहम्मद अपने चचेरे भाई हसनैन और गांव के रवि व डगा निवासी शादाव व आसिफ के साथ रिसोर्ट के भीतर कार्य कर रहे थे। सुबह लगभग 10:30 बजे मोईन गड्ढे की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान गड्ढे के ऊपर पड़ी मिट्टी भरभरा कर गिर गई। मिट्टी के ढेर में मोईन दब गया। उसको बचाने के लिए जैसे ही हसनैन, रवि, शादाब और आसिफ गड्ढे में उतरे तभी ऊपर से और मिट्टी गिर गई, जिससे सभी लोग मिट्टी में दब गए।
उधर, बुलडोजर के चालक ने घटना को देखा तो वह चिल्लाने लगा। रिसोर्ट में मौजूद अन्य लोग भी आ गए। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला। लेकिन मोईन काफी नीचे दबा था इसलिए उसको निकालने में भी समय लग गया। काफी मुश्किल से मोईन को बाहर निकाला गया तो उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई थी। घटना में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिसोर्ट के लोग प्राइवेट कार से सभी को जिला अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान मोईन की मृत्यु हो गई। शादाब की भी हालत गंभीर बनी हुई है।
बाकी अन्य घायलों का भी जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मोईन की मृत्यु की सूचना पर घर में कोहराम मच गया। स्वजन भी पीलीभीत जिला अस्पताल पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलने के बाद पत्नी सागरा बदहवास हो गई। मोईन की दो पुत्रियां हैं। एक पुत्री की आयु चार वर्ष और दूसरी पुत्री अभी मात्र छह माह की है। मोईन अभी 7 दिन पहले ही जम्मू में भट्टे से मजदूरी करके वापस लौटा था। मोईन अपने पिता का इकलौता पुत्र था। पांच वर्ष पूर्व पिता की भी बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। घर में मां कादिरी बेगम भी बीमार हैं। माधोटांडा थाना प्रभारी अशोक पाल ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस टीम को जिला अस्पताल भेजा गया है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
