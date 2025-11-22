पीलीभीत नगर पालिका: कर्मचारियों के तबादले निरस्त करने पर EO से भिड़े सभासद, चेयरमैन करेंगी शासन से शिकायत
पीलीभीत नगर पालिका में कर्मचारियों के तबादले रद्द करने पर सभासदों ने ईओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सभासदों ने ईओ पर मनमानी और अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिससे बैठक में हंगामा हुआ। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में देरी को लेकर भी नाराजगी जताई गई। चेयरमैन ने ईओ की कार्यप्रणाली में सुधार न होने पर शासन में शिकायत करने की बात कही।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। नगरपालिका में कर्मचारियों के तबादले का आदेश निरस्त करने को लेकर नगर पालिका के ईओ और सभासदों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। बैठक में कर्मचारियों के मनमाने तबादले और कार्यप्रणाली की अनियमितताओं को लेकर सभासदों ने ईओ पर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हालात खराब होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया, उसके बाद बैठक को शुरू हो सकी।
नगरपालिका में सभागार कक्ष में शनिवार को चेयरमैन डा. आस्था अग्रवाल की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक को बुलाया गया। इसकी कार्रवाई ईओ संजीव कुमार की निगरानी में शुरु की गई। पिछली कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कुछ दिन पहले किए गए सफाई कर्मचारियों के तबादले को लेकर कहासुनी शुरू हो गई।
बैठक में सभासद अनस अंसारी ने कहा कि ईओ की ओर से कार्यों को सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस वजह से विकास कार्यों नहीं हो पा रहे है। इस पर बैठक में हंगामा शुरू हो गया। अनस अंसारी ने ईओ ने पालिका का अधिनियम नहीं पढ़ने के साथ अनुभवहीन और कर्मचारियों का स्थानातरंण क्यों निरस्त करने की बात कहने पर मामला और बढ़ गया।
निरस्तीकरण पर ईओ के डीएम द्वारा आदेश की बात कहने पर सभासदों ने डीएम का आदेश दिखाने को कहा तो वह कुछ नहीं दिखा सके। इस पर सभासदों ने ईओ पर मनमर्जी करने का आरोप लगाया। चर्चा है कि ईओ के साथ कुछ सभासदों ने अभद्रता भी की। इसके बाद वह बैठक छोड़कर चले गए। इसके बाद बोर्ड की कार्रवाई शुरु हो सकी।
बैठक में राज्य मंत्री प्रतिनिधि राकेश सिंह, सभासद साकेत सक्सेना, वतन दीप मिश्रा, विपिन कुमार राजू फौजी, गोकुल प्रसाद मौर्य, इकबाल हजरत, अनस अंसारी, राशिद हुसैन, शरीफ अंसारी, जाहिदा बी, शैलेंद्र कौर, पुष्पा उपाध्याय, निर्मल सिंह टीटू, रत्ना शुक्ला, सुनीता सिंह, श्यामलता मौजूद रहे।
यह प्रस्ताव हुए स्वीकृति
बोर्ड बैठक में सर्वसहमति से ब्रह्मचारी घाट पर पर्यटन विभाग की रिटेंशन वाल बनाए जाने की जगह के परिवर्तन की बात कही जिस पर सभासद ने सहमति दी। सेवा के सहायक कमांडेंट शहीद राजेश राठौर की स्मृति में बल्लभनगर स्थित पार्क में उनके जूते और वर्दी लगाकर स्मारक बनाया जाएगा। इतना ही नहीं पालिका की व्यवस्था में सुधार करने के लिए नए अधिवक्ता की नियुक्ति करने पर भी विचार किया गया।
सभासदों शिखा वर्मा द्वारा जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र के बनाए जाने में अत्यधिक देरी और सही समय पर काम न किए जाने की शिकायती की। इस पर बोर्ड ने जन्म मृत्यु के स्टाफ को तत्काल हटाकर जल्द ही अन्य स्टाफ को कार्यरत करने के लिए कहा। 15वें वित्त टाइड व अनटाइड के अंतर्गत व शासन द्वारा संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं (पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना सीवरेज एवं जल निकासी योजना वंदन योजना आदि) के अंतर्गत डीपीआर बनाकर स्वीकृति उपरांत विकास कार्य किए जाने के लिए सहमति बनी।
ईओ की कार्यप्रणाली से सभासद नाराज है। जन्म मृत्यु से लेकर अन्य कार्या में देरी हो रही है। कर्मचारियों के तबादले का आदेश भी निरस्त कर दिया। बैठक में सर्वसहमति से ईओ की ओर से किए गए आदेश को निरस्त कर दिया है। कार्यप्रणाली में अगर सुधार नहीं हुआ। तो उनके खिलाफ शासन में लिखा जाएगा।
- डा. आस्था अग्रवाल, चैयरमेन पीलीभीत
