जागरण संवाददाता, पीलीभीत। दिल्ली धमाका कांड के बाद से एटीएस की ओर से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और आयुर्वेदिक कॉलेज से डॉक्टरों और छात्रों की मांगी गई सूची भेज दी गई है। इसमें आयुर्वेदिक कालेज से पहले ही सूची को भेजा जा चुका है। जबकि मेडिकल कॉलेज से गुरुवार शाम को भेज दिया गया। बताया गया है कि सूची में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को प्रमुखता से मांगा गया। उनके आधार पर ही संदिग्धों की जाएगी, क्योंकि कश्मीर से लोग अन्य प्रदेशों में रहने लगे। वहां के पते से उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया है।

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद देशभर की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस घटना की तह में जाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली और हरियाणा में जांच के बाद अब एटीएस की गतिविधियां प्रदेश में भी तेज हो गई हैं। बुधवार को एटीएस की टीम जिला अस्पताल भी पहुंची थी। हालांकि, टीम ने किसी भी कर्मचारी या डाक्टर से बातचीत नहीं की। वह केवल अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर बिना औपचारिक चर्चा के निकल गई।

अफसर इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे थे। हालांकि, अस्पताल के एक अधिकारी ने एटीएस की गाड़ियां जरूर देखी जाने की बात को कहा था। उसी बीच जो पहले से मांगी डाक्टरों और छात्रों की सुची को भेज दिया गया है। अधिकारियों का मनाना है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अन्य प्रदेश से भी है। इनमें कौन कश्मीर का है यह कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लोग कश्मीर से निकलकर अन्य प्रदेशों में रहने लगे है। वहीं के पते से प्रवेश लिया है। हालांकि एटीएस अपने स्तर से जांच करेंगी।