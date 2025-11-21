Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत मेडिकल कॉलेज ने ATS को सौंपी डॉक्‍टरों और छात्रों की ल‍िस्‍ट, आधार-मोबाइल नंबर से होगी संदिग्धों की पहचान

    By Vaibhav Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 08:14 PM (IST)

    दिल्ली धमाका कांड के बाद से एटीएस की ओर से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और आयुर्वेदिक कॉलेज से डॉक्टरों और छात्रों की मांगी गई सूची भेज दी गई है। इसमें आयुर्वेदिक कॉलेज से पहले ही सूची को भेजा जा चुका है। जबकि मेडिकल कॉलेज से गुरुवार शाम को भेज दिया गया। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। दिल्ली धमाका कांड के बाद से एटीएस की ओर से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और आयुर्वेदिक कॉलेज से डॉक्टरों और छात्रों की मांगी गई सूची भेज दी गई है। इसमें आयुर्वेदिक कालेज से पहले ही सूची को भेजा जा चुका है। जबकि मेडिकल कॉलेज से गुरुवार शाम को भेज दिया गया। बताया गया है कि सूची में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को प्रमुखता से मांगा गया। उनके आधार पर ही संदिग्धों की जाएगी, क्योंकि कश्मीर से लोग अन्य प्रदेशों में रहने लगे। वहां के पते से उन्होंने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके के बाद देशभर की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस घटना की तह में जाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली और हरियाणा में जांच के बाद अब एटीएस की गतिविधियां प्रदेश में भी तेज हो गई हैं। बुधवार को एटीएस की टीम जिला अस्पताल भी पहुंची थी। हालांकि, टीम ने किसी भी कर्मचारी या डाक्टर से बातचीत नहीं की। वह केवल अस्पताल परिसर का निरीक्षण कर बिना औपचारिक चर्चा के निकल गई।

    अफसर इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से बच रहे थे। हालांकि, अस्पताल के एक अधिकारी ने एटीएस की गाड़ियां जरूर देखी जाने की बात को कहा था। उसी बीच जो पहले से मांगी डाक्टरों और छात्रों की सुची को भेज दिया गया है। अधिकारियों का मनाना है कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अन्य प्रदेश से भी है। इनमें कौन कश्मीर का है यह कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लोग कश्मीर से निकलकर अन्य प्रदेशों में रहने लगे है। वहीं के पते से प्रवेश लिया है। हालांकि एटीएस अपने स्तर से जांच करेंगी।

     

    एटीएस की ओर से जो सूची मांगी गई वह दे दी गई है। वह अपनी क्या जांच कर रहे है उसे अभी कहा नहीं जा सकता है। अन्य प्रदेश के बच्चे है, उन्हें यह नहीं कहा जा सकता की कश्मीर के है।- अरूण सिंह, उपप्राचार्य मेडिकल कॉलेज पीलीभीत