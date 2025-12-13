किशोरी से दुष्कर्म और गर्भपात: आरोपी को 20 साल की सजा और ₹1.30 लाख जुर्माना

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। दुष्कर्म करके पीड़िता का गर्भपात कराने के आरोपित को दोषी पाते हुए अदालत ने 20 वर्ष की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट नंबर एक गीता सिंह ने सजा के साथ 1.30 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थ दंड की धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया।

अभियोजन कथानक के अनुसार थाना दियोरिया कलां के एक गांव की 14 वर्षीय लड़की ने एक जुलाई 2019 को थाना दियोरिया कलां में तहरीर देकर कहा कि वह इलाहबास का मेला देखकर आने के बाद घर में खाना बना रही थी। उसके माता-पिता खेत पर गए हुए थे।

गांव का हीरालाल उसके घर पर आया और कमरे में जबरन ले जाकर दुष्कर्म किया। किसी को नहीं बताने की धमकी देने के साथ ही दो से तीन बार दुष्कर्म और किया। आरोपित के दुष्कर्म करने से वह गर्भवती हो गई तो उसने हीरा लाल को बताया।

आरोपित ने किशोरी को दवा लाकर दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। किशोरी ने अपनी पीड़ा मां को बात बताई। इस पर पीड़िता की मां ने आरोपित हीरालाल के भाई प्रेमपाल से शिकायत की तो परिवार को जान से मारने की धमकी दी।