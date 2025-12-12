पीलीभीत में कब्रिस्तान में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, कार्रवाई से मचा हड़कंप 

संवाद सूत्र, दियोरिया कलां। पीलीभीत के दियोरिया में कब्रिस्तान की जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण कार्य की शिकायत मिलने पर एसडीएम नागेंद्र पांडेय के निर्देश पर मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण ध्वस्त करा दिया। इसको लेकर गांव में हड़कंप मचा हुआ है।

दियोरिया निवासी इश्तियाक खां ने कब्रिस्तान की जमीन पर चल रहे अवैध निर्माण को लेकर बीसलपुर उपजिलाधिकारी नागेंद्र पांडेय को शिकायती पत्र देकर अवैध निर्माण हटवाने की मांग की।

उपजिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व लेखपाल अभिषेक शुक्ला को मौके पर जाकर अवैध निर्माण हटवाने के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व लेखपाल अभिषेक पांडेय ने अपनी टीम के साथ पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया।